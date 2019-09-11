Sabah saatleri daha pozitif

Bugün ne yapılabilir? Bugün Saka burcunda ilerleyen Ay düşünsel uğraşlara, iletişime ve sosyal konulara vurgu yapıyor. Özellikle sabah saatlerinde daha umutlu ve verimli olabiliriz. Ancak bugün işler beklenenden yavaş ilerleyebilir. Daha çok yaptığımız işlere odaklanmalıyız. Aynı zamanda iş ortamında yapılabilecek çok şey olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde Başak burcundaki gezegen birikimi bizi zihinsel açıdan çok meşgul kılmakta. Zihinsel açıdan çok yoğun olabilir ve bu nedenle kendimizi ihmal edebiliriz. Biraz gevşemeye ve daha rahat olmaya gayret edelim. Fazla hayalci olmak yerine, olayları daha pozitif bir sonuca bağlamaya çalışmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Fırtına Bazı ikilemler içerisinde olabiliriz. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.