Sağlıklı bir ilişki için olmazsa olmaz 6 öneri

Sağlıklı bir ilişkinin iki tarafın da mutlu ve huzurlu olduğu, sevme, sevilme, desteklenme, takdir görme, sosyal ve cinsel ihtiyaçlar gibi ihtiyaçlarının karşılandığı ve kendi öz benliklerini yitirmeden, “biz” olabildikleri bir ilişki olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Selin Karabulut, “İlişki öncelikle iki sağlıklı birey ister, o zaman sevgi, saygı, hoşgörü kendiliğinden olur. Anlaşmazlıklar olsa bile, böyle bir ilişki sevgi ve saygı temelleri üzerine kurulu olduğundan, tarafların da mevcut sorunlarla daha kolay başa çıkabilme becerileri gelişir” açıklamasında bulundu. Karabulut, sağlıklı ilişki önerilerini şöyle sıraladı:

Farklılıklarınıza saygı gösterin

Hepimiz farklıyız ve farklılıklarımızla zenginiz. Bir ilişkide bunu baştan kabul ederek yol almak, farklılıklarımıza alan tanımak hem ilişkiyi güçlendirir hem de uzun sürmesini sağlar.

Yarışa girmeyin

“Evde kadının, dışarıda erkeğin sözü geçer” gibi söylemlere kulak asmayın. Her ilişki kendine özeldir ve tabii ki kimin, nerede baskın olduğu değişebilir, birinin baskın olması gerekmeyebilir de. Fakat yanlış olan, bunu bir yarışa çevirmektir. İlişki, asla bir yarışa ve savaşa dönüşmemelidir. Önemli olan, günün sonunda ortak bir noktaya varıp uzlaşabilmektir. Unutmayın, ilişki keyif alınacak bir süreçtir.

Beklentileri gözetin

Bir ilişkide her iki tarafın temel beklentileri aynıdır; sevgi ve saygı. “Kadın sevgiyi daha çok ister, erkek de saygıyı” diye düşünmek doğru olmaz. Herkes aynı beklentiler içinde aslında. Çatışmalar bu beklentiler yeterince karşılanmadığında başlıyor.

Ortak geleceğinizde uzlaşın

Sağlıklı bir ilişkide ortak gelecek de olmalı. Bu bir yıl sonrası ya da 30 yıl sonrası için de olabilir. Örneğin, bir çocuk sahibi olmak, her iki tarafın da ortak geleceğinde varsa, yani bu, kişilerin ortak beklentileri ve istekleriyse olmalıdır. Çiftler bu noktada, ailelerden gelen “torun istiyoruz” baskılarıyla hareket etmemeli.

Cinsel mutluluğu göz ardı etmeyin

İyi bir ilişkinin göstergelerinden biri de iyi bir cinsel hayattır. Çünkü yaşadığımız duygusal sorunlar cinselliğimizi de etkiler ve bu da ilişkiye yansır. “Evlenince cinsel hayat biter ya da azalır” gibi klişe söylemleri çok duyarız. Bu ön kabullerle yaklaşmak yerine kendi ihtiyaçlarımıza kulak vermek önemlidir. Elbette ki zaman içerisinde değişebilen öncelikler cinselliği ön plana çıkarmayabiliyor. Önemli olan, çiftlerin bu durumdan mutlu olup olmadıkları ve bir sorun varsa bunun çözümüne odaklanmalarıdır.

Fırsatlar yaratın

Aşkı, ilişkiyi canlı tutmanın en güzel yolu kendimiz için fırsatlar yaratmaktır. Kendimize zaman ayırmak, sevgimizi dile getirmek, karşımızdakinin duygularını canlı tutmak için fırsatlar yaratmalıyız. Unutmayın ki sevgi bilinen değil, hissedilen bir duygudur.