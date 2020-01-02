Sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralı

Gebelik döneminde yürüyüş, yüzme, yoga ve nefes egzersizleri anne adayı için herhangi bir riske yol açmadığı gibi bu sürecin daha sağlıklı ve rahat geçirilmesine de yardımcı olur. Egzersizlerin amacı kilo kontrolü değil anne adayının doğum sürecine katkı sağlamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, egzersize başlama zamanı ve hareketlerin içeriğidir. Doktor kontrolünde yapılan bir planlama çerçevesinde düzenli egzersiz, hem anne adayı hem de bebek için yararlı olacaktır.

Ağrı hissettiğiniz anda egzersizi bırakın



Gebelik döneminde egzersiz süreleri, herkese göre değişmekle birlikte 30 ile 45 dakika arasında ve 5 ya da 10 dakikalık molalarla olmadır. Egzersiz sırasında aşırı terleme, kalp atışında hızlanma, bel ve karın bölgesinde ağrı oluşması durumunda hareketler hemen bırakılmalı ve doktora bilgi verilmeli. Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri öneriliyor.

Gebelikte egzersiz kurallarına dikkat!

1-Hava şartları uygun olduğu sürece egzersizlerin açık havada yapılması önerilir.

2-Mümkün olduğunca gürültü ve stresten uzak mekanlar seçilmeli.

3-Egzersiz süresi, gebeyi yormayacak uzunlukta olmalı.

4-Egzersiz planı, içinde bulunulan aya göre değişebilir. Gebeliğin ilerleyen aylarında daha basit egzersizler yapılması uygun olabilir.

5-Gebeliğin 5’inci ayından itibaren sırtüstü ve yan yatılarak yapılan egzersizler bırakılmalı.