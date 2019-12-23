Salima Design: Spiritüel Tasarımlar

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Bugün Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Kendinizi daha diplomatik hissedebilirsiniz. Öğleden sonra endişe duyduğunuz olaylar gündeme gelebilir. Finansal konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen zamanlarda koşullar daha akıcı hale gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde çalışma temponuz yüksek olabilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi daha çok etkileyebilir. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili olaylar sizi daha fazla meşgul etmeye başlayabilir. Gün içinde uğraştıran koşullar söz konu. Akşama doğru daha hareketli bir gündeminiz olabilir. Hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde koşullar daha akıcı olabilir. İlerleyen zamanlarda çalışma hayatınızdaki sorumluluklar ağır basabilir. Önünüzdeki engelleri aşmak için daha fazla çalışabilirsiniz. Sizi uğraştıran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Erken saatlerde ailevi konularla ilgili koşullardan kurtuluyorsunuz. Keyif alacağınız uğraşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade edebileceksiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içindeki hareketli olaylar sizin moralinizi yerine getirecektir. İşlerinizde başkalarından destek alabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Erken saatlerde hareketli bir güne başlayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ilişkilerden etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Babanızla ilgili olaylar sizi etkisi altına alabilir. Akşama doğru başkalarından alacağınız desteklerle akıcı koşullar oluşabilir. Gün daha hareketli ve keyifli bir hal alabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Bütçeleme yapmak durumunda kalabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda iş akışınız değişebilir. Konuşma ve yazışmanın yoğun olduğu zamanlar gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sayesinde nefes alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için para harcayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda maddi konular daha fazla gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konuları yeteneklerinizle çözüme kavuşturmak isteyebilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizi halledebileceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde kendinizi daha gergin hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde bilemediğiniz konulardan dolayı sıkışmış hissedebilirsiniz. Olaylardan ruhsal olarak etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ilginizi kendi uğraşlarınıza çevireceksiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgilenebilirsiniz. Bedeninize dikkat etmenizde fayda var. Kişisel niyetleriniz ön plana çıkabilir. Öğleden sonra kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz konuların sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi biraz rahatlatacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızda dönüşümler yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yaptığınız planların değişmesi keyfinizi kaçırabilir. İlerleyen zamanlarda geleceğe ait daha rahat organizasyonlar yapabilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akıcı koşullar söz konusuDevamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde yeni yolculuklar yapmak için imkânlar doğabilir. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Ruhsal olarak kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir. Kendinizi göstermek için çaba içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku