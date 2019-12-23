Salima Design: Spiritüel Tasarımlar
Reyhan İlknur, yaptığı aktif meditasyonlardan yaratma cesareti ve ilham alarak Salima Design markası altında bir koleksiyon oluşturdu: "Meditation"
Bireye dokunmayı hedefleyen koleksiyondaki her parça aktif meditasyonun kişiye kazandırdığı özellikleri temsil ediyor: "Meditate, Balance, Authentic, Love Yourself, Self Love, Compassion, Unique, Dance, In Silent, Let Go, Breath"
“Meditation” koleksiyon 20-29 Aralık tarihleri arasında Four Seasons Bosphorus Otel’de Christmas Market’te.
Yeni Haftaya Tarz Başlangıç
Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Kendinizi daha diplomatik hissedebilirsiniz. Öğleden sonra endişe duyduğunuz olaylar gündeme gelebilir. Finansal konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen zamanlarda koşullar daha akıcı hale gelecektir.Devamını OkuDevamını Oku
Sabah saatlerinde çalışma temponuz yüksek olabilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi daha çok etkileyebilir. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili olaylar sizi daha fazla meşgul etmeye başlayabilir. Gün içinde uğraştıran koşullar söz konu. Akşama doğru daha hareketli bir gündeminiz olabilir. Hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.Devamını OkuDevamını Oku
Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde koşullar daha akıcı olabilir. İlerleyen zamanlarda çalışma hayatınızdaki sorumluluklar ağır basabilir. Önünüzdeki engelleri aşmak için daha fazla çalışabilirsiniz. Sizi uğraştıran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını OkuDevamını Oku
Erken saatlerde ailevi konularla ilgili koşullardan kurtuluyorsunuz. Keyif alacağınız uğraşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade edebileceksiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içindeki hareketli olaylar sizin moralinizi yerine getirecektir. İşlerinizde başkalarından destek alabilirsiniz.Devamını OkuDevamını Oku
Erken saatlerde hareketli bir güne başlayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ilişkilerden etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Babanızla ilgili olaylar sizi etkisi altına alabilir. Akşama doğru başkalarından alacağınız desteklerle akıcı koşullar oluşabilir. Gün daha hareketli ve keyifli bir hal alabilir.Devamını OkuDevamını Oku
Sabah saatlerinde maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Bütçeleme yapmak durumunda kalabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda iş akışınız değişebilir. Konuşma ve yazışmanın yoğun olduğu zamanlar gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sayesinde nefes alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını OkuDevamını Oku
Sabah saatlerinde kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için para harcayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda maddi konular daha fazla gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konuları yeteneklerinizle çözüme kavuşturmak isteyebilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizi halledebileceksiniz.Devamını OkuDevamını Oku
Sabah saatlerinde kendinizi daha gergin hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde bilemediğiniz konulardan dolayı sıkışmış hissedebilirsiniz. Olaylardan ruhsal olarak etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ilginizi kendi uğraşlarınıza çevireceksiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir.Devamını OkuDevamını Oku
Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgilenebilirsiniz. Bedeninize dikkat etmenizde fayda var. Kişisel niyetleriniz ön plana çıkabilir. Öğleden sonra kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz konuların sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi biraz rahatlatacaktır.Devamını OkuDevamını Oku
Bugün iş hayatınızda dönüşümler yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yaptığınız planların değişmesi keyfinizi kaçırabilir. İlerleyen zamanlarda geleceğe ait daha rahat organizasyonlar yapabilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akıcı koşullar söz konusuDevamını OkuDevamını Oku
Sabah saatlerinde yeni yolculuklar yapmak için imkânlar doğabilir. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Ruhsal olarak kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir. Kendinizi göstermek için çaba içinde olabilirsiniz.Devamını OkuDevamını Oku
Sabah saatlerinde kriz yaratabilecek durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konular gündeme gelebilir. İlerleyen zamanlarda akıcı koşullar söz konusu. Gün içinde keyif aldığınız konularla uğraşabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgilenebilirsiniz.Devamını OkuDevamını Oku
Hafta Hafta Gebelik
Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?