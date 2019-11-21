İkişkilerde bile stok yapıyoruz.



İlerde bir gün birine işin düşer diye,



Onu hayatında tutmak için emek vereceğine,

Ona işin düşmeyecek şekilde kendini güçlendirmeye emek ver.

Kendini yetersiz hissettiğin için gereksiz insanları hayatında tutuyorsun.

İdare ediyor,

Alttan alıyor,

Tavizler veriyorsun.

Askıda arkadaşlıklar ve ilişkiler kuruyorsun…

Ben buna “bir bardak süt için inek beslemek” derim…

Belki hiç işin düşmeyecek,

Belki düşse de görmeyecek…

Bunu şimdiden de bilemezsin…

Oysa onlara harcadığın emeği kendini yetiştirmeye harcasan;

Hem onları tutmak zorunda kalmaz,

Hem istediğin kişileri hayatında tutar,

Hem de kendini daha güçlü ve değerli hissedersin.

Gelecek kaygınla yüzleş,

Gereksiz ve senin sırtından yürüyen ilişkilerle vedalaş.

Korkularına itaat etmek yerine onları kaldırmaya odaklan…



#bensizbizolmaz kitabımdan



Serhat Yabancı



