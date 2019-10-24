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24.10.2019 - 14:47 |

Sezonun vazgeçilmezi triko kombinleri

Koton, marka yüzü Bensu Soral ile yeni sezondaki ikinci reklam filmini sonbahar-kış sezonunun vazgeçilmezi triko koleksiyonu için çekiyor. Reklam filmleriyle sezonun trendlerini anlatan Soral, bu kez “Triko nasıl giyilir, Koton’a Sor Al” diyor.

Sezonun vazgeçilmezi triko kombinleri

Bensu Soral, Koton 2019/20 Sonbahar-Kış sezonunun kilit trendi triko tasarımlarıyla ekranlara geliyor. Marka yüzü olduğu Koton için kamera karşısına geçen Soral, birbirinden göz alıcı triko kombinleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Triko sezon trendlerinin ipuçlarını veren Soral, reklam filminde “Soğusa da havalar; sıcacık örgüler, dekolte, pırıltı, kışı ateşler” diyor.

“Baştan aşağı, yumuşak tonda. Sarıp sarmalar seni her modda. Bu kış trikoda Moda Koton’da!” sözlerine sahip, enerji yüklü reklam jingle ile trendleri de paylaşan Bensu Soral “En moda Trikoları Koton’a Sor Al” mesajına vurgu yapıyor. Bensu Soral’ın yer aldığı Koton’un yeni sezon reklam filmi 23 Ekim itibarıyla ekranlara geliyor.

 

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