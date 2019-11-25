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25.11.2019 - 13:24 |

Şimdi moda az ama öz olmak

Günlük hayatta çoğumuzun en çok giydiği ama mağazalarda bulmakta zorlandığı basic ürünlere White&Simple markasıyla ulaşabilirsiniz.

Şimdi moda az ama öz olmak

Herkesin giymeyi çok sevdiği ama bulmakta zorlandığı basic parçalar için en iyi adres olan White&Simple gardropların kurtarıcısı olmak için hazır. 

Fazlalıklardan arınıp, günün moda trendlerini takip etmeden, her zaman moda olan rafine bir şıklığı ve casual rahatlığı bulabileceğiniz bu ürünleri günün her saati tarz sahibi olmanız mümkün.

Şimdi moda az ama öz olmak

Doğal ve cildinize karşı hassas kumaş ve malzemelerden üretilen bu ürünleri ceket, gömlek, mont gibi tamamlayıcı parçalarla istediğiniz gibi kombinleyip kendi özgün tarzınızı yaratabilirsiniz.

 

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