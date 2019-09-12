Sürpriz değişiklikler

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün öğle saatlerine kadar (12:51) boşlukta kalıyor. Bugün çok enerjik durumdayız. Ancak günün ilk yarısında net bir ilerleme elde etmek pek kolay olmayabilir. Fazla hayalci olabileceğimiz bir gündeyiz. Neyse ki öğle sonrasında yaratıcı konular ve sanatsal konularda çok daha verimli olabiliriz. Ayrıca bu saatlerde iyi niyetli tutumlar ve duygusal destek bulabileceğimiz olanaklar da var.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısında olayları kendi akışında ele almak, fazla ısrarcı olmamak gerekiyor. Bugün zihinsel açıdan çok canlı ve enerjik durumdayız. Özellikle fikirlerimizde, inançlarda ve medyaya ilişkin uğraşlar içinde kendimizi iddialı biçimde ortaya koyabiliriz. Bununla birlikte, bazı dikkatsizlikler yüzünden bazı kayıplar ya da yanlış değerlendirmeler içinde olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Yönetici Daha düşünceli ve deriniz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.