Sürtüşmemeye özen gösterelim

Bugün ne yapılabilir? Mars bugün Terazi burcunun son derecesinde ilerlerken, kişisel sürtüşmeler, tartışmalar daha çok gündeme gelebilir. Özellikle ilişkilerimizde gereksiz huzursuzluklardan kaçınalım. Gerginlikler tatsızlıklara neden olabilir. Kendimizi daha çok ortaya koymak isteyeceğimiz bir gündeyiz. Esnek davranmak iyi olacak.

Nelerden kaçınmalı? Gün içinde planları değiştirme gereği var. Ancak koşullar çok hızlı hareket etmemizi engelleyebilir. Merkür de hala geri giderken, eksikleri düzeltmek durumunda kalabiliriz. Duygusal açıdan olumlu şeylere konsantre olmaya bakalım. Günün geç saatlerinde duygu ve mantık arasında bocalayabileceğimiz için bazı yanlış anlamalar yaşanabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Gece Yeteneklerimizi geliştirebiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Gece günündeyiz. Kendi iç dünyamıza, sezgilerimize kulak vermek durumundayız. Bugün düşüncelerimizde daha esnek olmaya özen gösterelim. Aşırı önyargılar ilişkilerimize ve hedeflerimize engeller çıkartabilir.