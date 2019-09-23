Terazi burcu başlıyor

Bugün ne yapılabilir? Bu yeni dönemde başkalarından beklentilere ve ilişkilere daha fazla odaklanacağız. Ay bugün bir araya gelme, paylaşma ve sevdiklerimizi koruma konusuna vurgu yapıyor. Alınganlıklar da mümkün. Özellikle duygusal beklentilerimizde daha dengeli olmalıyız. Kimi zaman gelenekler, kurallar, ailevi durumlar daha çok dikkat çekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal alanda reddedilme ya da göz ardı edilme gibi durumlar karşısında fazlası ile hassasız. Bu durum özellikle öğle saatlerine kadar bizi zorlayabilir. Genel olarak günün ilk yarsında şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Bugün önemli kararlar ve değerlendirmeler dikkat çekiyor. Her zamankinden daha dengeli ve akılcı olmaya ihtiyacımız var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Geyik Yeni bir döngüye giriyoruz. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.