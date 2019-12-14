14.12.2019 - 16:54 |
Terazi burcu kadını özellikleri nelerdir?
Terazi burcu kadını ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı terazi burcu kadını hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Terazi burcu kadını oldukça iyimserdir. Olaylara hep iyi tarafından bakmayı oldukça önemseyen terazi kadını, kötü durumlarda bile iyiyi görme yeteneğine sahiptir.
Duyarlı yapısı sayesinde haksızlıklara tepki gösteren terazi burcu kadını aynı zamanda oldukça sevecendir. Terazi burcu kadını şefkat ve sevgi göstermekten çekinmez ancak bunu her zaman yapmayacaktır.
Terazi burcu kadını estetik algılara çok önem verir. Her zaman güzel gözükmek isteyen terazi burcu kadını hem sağlığına hem de dış görünümüne oldukça önem verir.
Giyinmeyi ve makyaj yapmayı seven terazi burcu kadını kendine çok iyi bakar.
Ünlü terazi burcu kadınları: Catherine Zeta Jones, Marion Cotillard