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08.11.2019 - 15:22 |

Tommy Hilfiger artık tasarımlarını 3D yapacak

Tommy Hilfiger, giyim tasarımlarını İlkbahar 2022 koleksiyonlarından itibaren tamamıyla 3D olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle de Amsterdam’daki global merkez ofisinde görevli tüm tasarım ekipleri için yeni öğrenme ve teknoloji yöntemlerini uygulamaya koyuyor.

Tommy Hilfiger artık tasarımlarını 3D yapacak

Tommy Hilfiger’ın, Hollanda’nın baş kenti Amsterdam’daki genel merkezinde görev yapan tüm küresel giyim tasarım ekiplerine 3D tasarım teknolojisinin entegre ediliyor. Markanın İlkbahar 2022 giyim koleksiyonları tamamıyla Tommy Hilfiger'in yenilikçi 3D tasarım platformu kullanılarak tasarlanan ilk seriler olacak. Bu taahhüt, şirketin değer zincirini uçtan uca dijitalleştirmeye yönelik iddialı hedefini güçlendiriyor.

Tommy Hilfiger Global ve PVH Avrupa CEO'su Daniel Grieder, “Sınırsız potansiyeli olan 3D tasarım, tüketici ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha sürdürülebilir bir şekilde karşılamamızı sağlıyor. Koleksiyon tasarım sürecimizde temel bir araç haline gelen teknoloji, pazara ulaşma hızımıza ciddi ivme kazandırma ve geleneksel ürün fotoğrafçılığının yerini tamamıyla alma potansiyeline sahip. Sonbahar 2020 sezonumuz itibarıyla erkek gömleklerimiz %100 oranında 3D olarak tasarlanacak ve numune üretimi gerektirmeyecek; aradaki fark, geçmişte tasarlanan ve sunulan stillerden neredeyse ayırt edilemeyecek. Gelecek bu yönde…” dedi.

Tommy Hilfiger, 3D tasarım hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla şirketin tasarım uygulamalarını dijitalleştirmeye odaklanan STITCH adlı bir teknoloji kuluçka merkezi kurdu. Tommy Hilfiger'ın 3D tasarım yolculuğu 2017'de başladığından bu yana yazılım mühendisleri, 3D tasarım uzmanları ve dönüşüm uzmanlarından oluşan ekipler, tamamıyla dijital bir tasarım iş akışını mümkün kılan özel araçlar içeren bir ekosistem geliştirdiler. Bu ekosistem, dijital kumaş, desen ve renk materyallerinin bulunduğu bir kütüphane, dijital 3D sunum araçları ve görselleştirme teknolojisi içeriyor. Geleneksel tasarım ve numune üretim adımlarını sanal süreçlere dönüştürmek, hız kazanmayı ve Dijital Showroomlar ile kesintisiz entegrasyonu mümkün kılıyor.

TOMMY HILFIGER giyim koleksiyonları genelinde 3D tasarım teknolojisini her ölçekte uygulama adımı, 3D tasarım platformu ile Tommy Hilfiger'ın en ileri teknolojili Dijital Showroomlarını birbirine başarıyla bağlayan iki yıllık hedefli pilot çalışmaların ardından geliyor. Digital Showroom teknolojisi, şirketin satışa dönüştürme yöntemlerinde devrim yaratırken süre gelen 3D tasarım dönüşümünde tabandan tepeye bir yaklaşımın benimsenmesi, Tommy Hilfiger’ın değer zincirini uçtan uca dijitalleştirmesini daha da geliştirecek. Tommy Hilfiger, 2020 sonbaharında sanal avatarlar üzerinde modellenen ürünleri de içeren, dijital olarak tasarlanan, geliştirilen ve satılan bir kapsül koleksiyonu pazara sunacak. Bu girişim, 3D tasarımdan yararlanarak numune azaltma, zaman tasarrufu, maliyet tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularındaki potansiyeli tamamıyla açığa çıkarmada bir sonraki adım olacak.

Tommy Hilfiger'in global genel merkezindeki giyim bölümlerinin %50'sinden fazlasında görev yapan çalışanlar, şimdiden STITCH Akademisi aracılığıyla 3D tasarım konusunda eğitim ve öğretim almış olup halen 20 ürün grubunda aktif olan teknoloji sayesinde bu sayı giderek artıyor. Bundan böyle, tasarımcılar, kalıpçılar, kalıp teknisyenleri, ürün geliştiriciler ve ürün teşhir görevlileri dahil tüm Tommy Hilfiger ürün ekipleri, 3D tasarım eğitimini standart olarak alacak ve becerilerini geliştirecek.

 

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