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02.08.2019 - 13:22

Ton balıklı salata tarifi

Yaz aylarında hem kilo almak istemiyor, hem sağlıklı hem de pratik bir tarif arıyorsanız, ton balıklı salata vazgeçilmeziniz olacaktır. Peki, ton balıklı salata nasıl yapılır? İşte ton balıklı salata tarifi...

Ton balıklı salata tarifi

Ton balıklı salata yazın yiyebileceğiniz en hafif ve en sağlıklı tariflerden biridir. Kilo vermek istiyorsanız ya da kilonuzu korumak istiyorsanız, ton balıklı salatayı yemek listenize mutlaka ekleyin. Yapımı çok basit olan ton balıklı salata için malzemeleri paylaşıyoruz. İşte ton balıklı salata tarifi... 

Malzemeler:

-1 kutu ton balığı
-1 küçük kıvırcık ya da marul
-1 adet orta boy domates
-1 adet orta boy salatalık
-3-4 yemek kaşığı haşlanmış tane mısır

Sosu için:

-Yarım limonun suyu
-2 yemek kaşığı kapari
-2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
-Tuz (kapari olduğu için az kullanın)
-İsteğe göre bir çay kaşığı hardal

Yapılışı:

-Süzülmüş ton balığını salata tabağını çatal yardımıyla didikleyin. Domates, salatalık, kıvırcığı doğrayın.
-Küçük bir kavanozda sos malzemelerini karıştırın. (Kapaklı kavanozda çalkalamak en pratik yöntem)
-Tüm salata malzemesini salata kasesine alın.
-Sosunu ekleyip karıştırın ve servis yapın.

Afiyet olsun.

 

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