Tükenmez defter ile ağaçları koruyun

Akademi Çocuk logosuyla çıkan patentli, çevreci ve kullanışlı pek çok ürün piyasadaki yerini aldı. Şimdiden 23 ülkeye pazarlanan “Funny Mat” çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti. Eğlenceli ve pedagojik açıdan uygun çizimleri ile çocuklar için boyama ve aktivite materyali olarak kullanılabiliyor. Funny Mat’lar boyanıp silinebilir özelliğiyle tekrar tekrar kullanılabiliyor. Özgün çizgileriyle Amerikan servis olarak da tercih ediliyor.

“Tükenmez not defteri” ve “tükenmez resim defteri” de ilgi çekici patentli ürünler arasında. Çabucak biten defterler bütçenizi zorluyorsa bu ürün tam size göre! Kurşun ve keçeli kalemle yazdıklarınızı rahatlıkla silebildiğiniz bu defteri kullanarak 10,90’dan başlayan fiyatlarla ağaçları koruyabilir, çocuklarınızın geleceğine katkı sağlayabilirsiniz.

Akademi Çocuk ürünlerini Türkiye’nin her yerinde tüm seçkin kırtasiyelerde bulabilirsiniz.