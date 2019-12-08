Uzlaşmak kolay olmayabilir

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde özellikle maddi konularda ve güven aradığımız durumlar içinde bazı hoşnutsuzluklar, gerilimler gündeme gelebilir. Ay Boğa’da ilerlerken, Mars’la karşıt duruyor. Kıskançlıklar ya da güvensizlikler yıpratıcı sonuçlar getirebilir. Bugün iş ortamında ve çalışma hayatında daha sabırlı olmaya gayret etmeliyiz.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle öğle saatlerinde iletişim problemlerine dikkat edelim. Merkür 12:41’e kadar Akrep’in son deresinde sıkışmalara ve tam olarak ifade edilemeyen koşullara işaret etmekte. Bu nedenle, öğle sonrasında koşullar biraz daha rahatlamış olacak. Günün ilk yarısında acele ile karar vermemeliyiz. Akşam saatlerinde hava yumuşayabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Mısır Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Yakın beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz.