Yağlı cildinizi kontrol altına alın

Yağlı cillt yapısı, ciltte bazı problemlere yol açabilir. Tıkanıkların, sivilce ve aknelere yol açan ciltteki fazla yağ problemi ile bu yollar ile başa çıkabilirsiniz...

1. Yüzünüzü yıkayın

Cildinizi hem temiz tutmak hem de fazla yağ oranını azaltmak adına cildinizi sabah ve akşam olmak üzere düzenli rutin ve temiz içerikli ürünler ile yıkamaya özen gösterin.

2. Yüz serumlarından yararlanın

Salisilik asit içeren kızarıklıklık ve siyah noktalarla cildinizi kurutmadan savaşan ürünler tercih edin. Bu tür ürünler cildinizi hem temiz tutarken hem de kurutmadan istenmeyen yağ oranından kurtulmanızı sağlayacak.

3. Matlaştırıcı ürünler kullanın

Fondöteninizi mat versiyona çevirecek kremlerden yararlanın. Böylece cildiniz fondöten uyguladığınızda aşırı yağlı gözükmeyecek. Bunu önlemek adına pudralama yönteminden de yararlanabilirsiniz.

4. Sabitleyiciler

Makyajınızın sabit kalması için sabitleyici ürünlerden yararlanın. Yağlı cildiniz, makyajın cildinizde kalma süresini azalttığından; sabitleyici ürünler uygulamanız makyaj kullanım sürenizi uzatacak.

5. Arındırıcı maskeler

Arındırıcı maskeler cildinizi temizlerken, fazla yağ oranından da kurtulmanızı sağlayacak. Peeling özellikli ürünleri tercih etmeniz, siyah noktalar ile savaşmanızda ve cildinizi yenilemekte size yardımcı olacak.