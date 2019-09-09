Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde şartlar pek rahat olmasa da, uzun vadeli düşünebilir ve daha yapıcı olabiliriz. Uzun süredir gösterdiğimiz çabaların karşılığını görebiliriz. Bugün yaratıcı enerjimizi daha somut şekilde gösterme imkanı var. Maddi alanda, toprakla ya da işle ilgili uğraşlarda planlı olabilir ve çabalarımızı bir sonraki aşamaya taşıyabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün sorumluluklar dikkat çekmekte. Yaşlı kişilerle, büyüklerle ilgili işler de dikkat çekebilir. Sabah saatlerini daha pozitif değerlendirmek elimizde. Özellikle iş hayatında kullanacağımız teknikler ya da disiplinli bir tutum ile çok şey yapabiliriz. Toprakla, gayrimenkulle ilgili işlerden de fayda sağlanabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Çakmaktaşı Yaratıcı imkânları daha iyi değerlendirmeye bakalım. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.