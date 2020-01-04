04.01.2020 - 12:50 |
Yay burcu kadını özellikleri nelerdir?
Yay burcu kadını ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı yay burcu kadını hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Yay burcu kadını hevesli bir yapıya sahiptir. Bu neden ile aklına düşen her şeyi başarmak ister. Yay burcu kadını işlerine motive olarak başlar. Motivasyon problemi yaşamaz.
Yay burcu kadını oldukça maceracıdır. Meraklı yapısı onu yeni şeyler keşfetmeye iter. Gezmeyi çok seven yay burcu kadını, belki de en çok gezerek mutlu olur.
Yeni yerler görmeyi, keşfetmeyi ve yeni insanlar ile tanışmayı çok sever. Yay burcu kadını eğlenceli yapısı ile arkadaş ortamlarının aranılan ismidir.
Ünlü yay burcu kadınları: Rita Ora, Taylor Swift, Vanessa Hudgens