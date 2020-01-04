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04.01.2020 - 13:50 |

Yay burcu sevdikleri nelerdir?

Yay burcu ile arkadaşlık kurmadan, ilişki yaşamadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı yay burcu sevdikleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.

Yay burcu sevdikleri nelerdir?

Yay burcu oldukça meraklı bir burçtur. Bu nedenle keşfetmek ve araştırmak yay burcu sevdikleri arasında yer alır. Yay burcunun bu yapısı onu sürekli yeni maceralara sürükler.

Yay burcu bunları yaparken özgür olmak isteyecektir. Özel ve iş hayatında özgürlüğe önem veren yay burcu sevdikleri arasında kişisel zevk ve tercihleri öncelik taşır.

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Yay burcu sevdikleri arasında eğlence de büyük bir bölüm kaplar. Yay burcunun eğlenceli ve enerjik yapısı onu arkadaş ortamlarının aranan ismi yapar.

 

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