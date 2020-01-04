Yay burcu yükseleni özellkleri nelerdir?

Yay burcu yükseleni özgür bir yapıya sahiptir. Özgürlüğüne oldukça düşkün olan yay burcu yükseleni için kesin kurallar özgürlüğü etrafında oluşur. Özgürlüğünü engelleyecek ya da kısıtalayacak hiçbir şeyi hayatında istemez.

Yay burcu yükseleni oldukça entellektüeldir. Onu düşündüren konuları konuşmaktan hoşlanır.

Yay burcu yükseleni yeniliğe hem özel hayatında hem de iş hayatında oldukça açıktır. Hayatının bazı alanlarında ise sürekli yenilik arar. Bu yay burcu yükseleninin maymun iştahlı olarak değerlendirilmesine sebep olsa da sürekli kendini yenileyen bir durumun içinde oldukça sabit ve istekli kalabilir.

Yay burcu yükseleni sosyal bir yapıya sahiptir, oldukça arkadaş canlısıdır.