13.12.2019 - 11:28 |
Yengeç burcu kadını özellikleri
Yengeç burcu kadını ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı yengeç burcu kadını hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Yengeç burcu kadını oldukça fedakardır. Sevdiklerini besleyen, onlara destek olan bir yapıya sahip olan yengeç burcu kadını bu çabaları
için sadece sevgi bekler. Oldukça hassas bir yapıya sahip olan yengeç burcu kadını olaylardan kolayca etkilenebilir.
Yengeç burcu kadını sezgiseldir. Sezgilerine güvenen yengeç burcu kadını genellikle hissettiklerinde haklı çıkar.
Yengeç burcu kadınının en baskın özelliklerinden biri vicdanlı olmasıdır. Vicdanı ile yolculuk yapan yengeç burcu kadını, birilerini kırmayı, kırılmayı ya da haksızlık etmeyi hiç sevmez.
Ünlü yengeç burcu kadınları: Selena Gomez, Pamela Anderson, Nicole Scherzinger