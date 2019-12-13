Yengeç burcu kadını özellikleri

Yengeç burcu kadını oldukça fedakardır. Sevdiklerini besleyen, onlara destek olan bir yapıya sahip olan yengeç burcu kadını bu çabaları

için sadece sevgi bekler. Oldukça hassas bir yapıya sahip olan yengeç burcu kadını olaylardan kolayca etkilenebilir.

Yengeç burcu kadını sezgiseldir. Sezgilerine güvenen yengeç burcu kadını genellikle hissettiklerinde haklı çıkar.

Yengeç burcu kadınının en baskın özelliklerinden biri vicdanlı olmasıdır. Vicdanı ile yolculuk yapan yengeç burcu kadını, birilerini kırmayı, kırılmayı ya da haksızlık etmeyi hiç sevmez.

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