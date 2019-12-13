Yengeç burcu olumsuz yönleri nelerdir?

Yengeç burcu olumsuz yönleri arasında kendi konfor sınırlarına çok alışkın olduğu için yenilikleri güzel karşılamaması yer alabilir. Yengeç burcu olumsuz özelliklerine yön veren belki de bu özelliği yani yeniliklere açık olmamasıdır.

Yengeç burcu bu neden ile çevresindeki yabancı faktörlere karşı oldukça ön yargılıdır. Yengeç burcu olumsuz özellikleri arasında kendini ön yargıları arasında kaybetmesi de sayılabilir.

Yengeç burcu bazen kaprisli ve alıngan olabilir bu iki faktör çevresinde yengeç burcu olumsuz özellikleri olarak değerlendirilebilir. Ancak bunun altında yengeç burcunun oldukça duygusal ve hassas bir yapıya sahip olma nedeni yatar.