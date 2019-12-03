Yılbaşı akşamı hindiye alternatif: İç pilavlı kuzu kapama
Yılbaşı sofralarının ana menüsünde hindiye alternatif lezzet hazırlamak isteyenlere, Bonfilet Şefi Nesimi Yalçın iç pilavlı kuzu kapamayı öneriyor. Yeni yıla leziz bir sofra hazırlayarak girmek isteyenler misafirlerinin keyfini ikiye katlayacak kırmızı etli tarifi menülere ekliyor.
Yılbaşı akşamına hindiye alternatif olacak iç pilavlı kuzu kaplama hazırlamaya ne dersiniz? İç pilavlı kuzu kapama pişirmenin tüyolarını paylaşan Şe NesimiYalçın, lezzetiyle damaklarda unutulmayan bir tat hazırlıyor. Şef Yalçın lezzetli bir kuzu eti pişirmek için en önemli noktanın da et seçimi olduğuna dikkat çekiyor.
Eti pişirme süresinin değişiklik gösterebileceğini belirten Şef Yalçın, 600 gr. kemikli kuzu kapamanın 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişebileceğini, etin büyüklüğü arttıkça pişirme süresinin de uzayacağını belirtiyor.
İç pilavlı kuzu kapama
Malzemeler:
-600 gram kemikli kuzu kapama
-350 gram arpacık soğan
-1/2 kereviz
-300 gram havuç
-3 diş sarımsak
-70 gram tereyağı
-10 gram pul biber
-12 gram tuz, 2 gram karabiber
-1 su bardağı et suyu
-2 veya 3 yemek kaşığı salça
Yapılışı: Kuzu etleri 2 veya 3 saat önceden zeytinyağı, sarımsak ve çok az sirke ile marine edilir. Arpacık soğan, kereviz ve havuçlar iri iri doğranır. Daha sonra kızdırılmış zeytinyağında sotelenir. Tencereye alınan kuzu etinin tabanına sotelenmiş malzemeler yerleştirilip üzerine baharatlar ve başka bir kapta suyla inceltilen salça ilave edilir. 20, 25 dk pişirilir.
İç pilav
Malzemeler:
-2 su bardağı pirinç
-350 gram kuzu ciğeri
-50 gram dolmalık fıstık
-2 gram kimyon
-2 gram yeni bahar
-50 gram kuş üzümü
-2 orta boy soğan
-3 gram tarçın
-70 gram Ayçiçek yağı
-1/3 dereotu
Yapılışı
Pirinç ılık suda 20, 25 dk. Islatılır. Kuzu ciğerlerinin zarı alınarak küp şeklinde doğranır. Kanı akıtılan ciğerler tavada sotelenir. 2 veya 3 su bardağı kaynar su pilav için hazırlanır. Tencerede kızdırılan yağa soğanlar eklenerek pembeleşinceye kadar pişirilir. Dolmalık fıstıklar ilave edildikten sonra pirinç eklenir. 10, 15 dk. kısık ateşte kavurulur ve diğer baharatlar ilave edilir. Suyunu verdikten sonra 10,12 dk. kısık ateşte pişirip demlenmeye bırakılır. Sotelediğimiz ciğer ve ince doğranmış dereotunu atıp karıştırıyoruz. Etinizin yanında servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun