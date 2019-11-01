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01.11.2019 - 10:31 |

Yoğun makyajlar için doğal temizleme yöntemleri

Cadılar Bayramı dolayısı ile birçok yoğun makyaj teknikleri ile karşılaştık. Uygulaması kolay ama kurtulması bir o kadar zor makyaj ürünleri için doğal makyaj temizleme yöntemlerini sizin için derledik.

Yoğun makyajlar için doğal temizleme yöntemleri

Makyaj yapanlar için cildi temiz tutmak oldukça önemli. Makyaj ürünlerinde bulunan kimyasallar ya da bazı ürün içerikleri cildinize uzun vadede zarar verebileceğinden gün sonunda arındırıcı bir cilt temizleme rutini ile cildinizi temizlemeniz gerekir.

Eğer her gün makyaj yapıyorsanız hem makyaj uygulamaları sırasında makyaj ürünleri ile hem de temizleme esnasında temizleyiciler ile cildinizi birçok kimyasal ile temas ettirmiş oluyorsunuz. Bunu en aza indirmek için içeriği daha temiz makyaj ürünleri tercih etmek ve temizleyici olarak seçimlerinizi doğal ürünlerden yana kullanmalısınız. Çünkü güzellik sağlık ile başlar.

Doğal yoğurt:

Yüzünüzü yoğurt ile maskeledikten sonra biraz bekleyin. Daha sonra bir pamuk yardımı ve ılık su ile yüzünüzü temizleyin.

Ilık süt:

Göz kararı belirlediğiniz ölçüde sütü biraz ısıttıktan sonra pamuk yardımı ile yüzünüzü temizleyebilirsiniz.

Zeytinyağı:

Birkaç damla zeytinyağını nazikçe masaj yaparak yüzünüze uygulayın. Daha sonra kağıt havluyu ılık suyla ıslatıp yüzünüzü temizleyin. Yüzünüzde çok fazla yağ kalırsa sabun ve ılık suyla yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Zeytinyağı aynı zamanda cildinizi nemlendirecektir.

Badem yağı:

Badem yağı daha çok yağlı ciltlerin tercih edebileceği bir üründür. Badem yağı cildi yağlandırma etkisi oldukça düşüktür. Zeytinyağı ile aynı şekilde uygulayabilirsiniz.

Kanola yağı: 

Zeytinyağı ile karıştırırsanız, çok yoğun makyajları bile saniyeler içerisinde çıkarabilirsiniz.

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