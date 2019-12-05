Yükselen enerjiler var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Koç burcunda ilerlerken kendimizi daha hevesli ve pozitif hissedebiliriz. Yenilik yapma ve daha özgür davranma arzusu içindeyiz. Işıkların uyumu da şanslı ilerlemelere işaret etmekte. Gelecek yönünde daha gayretli hareket edebileceğiz. Hemen öğleden sonraki saatlerde bizi karar vermeye ve hızlı davranmaya yönelten durumlarla karşılaşabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ay Koç’ta iken düşünmeden karar vermek ve aceleci davranmak söz konusu olabilir. Bugün özellikle öğle saatlerinde hızlı değişikliklere gitme isteği var. Bu nedenle var olan sınırlara pek dikkat etmeyebiliriz. Özellikle bu durum ilişkilerde ve arkadaşlıklarda yanlış anlamalara da yol açabilir. Denge gerektiren konularda biraz daha hassas olmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Timsah Niyetlerimiz önemli. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.