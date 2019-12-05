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06.12.2019 - 00:00 |

Yükselen enerjiler var

Bugün Ay Koç burcunda ilerlerken kendimizi daha hevesli ve pozitif hissedebiliriz.

Yükselen enerjiler var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Koç burcunda ilerlerken kendimizi daha hevesli ve pozitif hissedebiliriz. Yenilik yapma ve daha özgür davranma arzusu içindeyiz. Işıkların uyumu da şanslı ilerlemelere işaret etmekte. Gelecek yönünde daha gayretli hareket edebileceğiz. Hemen öğleden sonraki saatlerde bizi karar vermeye ve hızlı davranmaya yönelten durumlarla karşılaşabiliriz.  

Nelerden kaçınmalı? Ay Koç’ta iken düşünmeden karar vermek ve aceleci davranmak söz konusu olabilir. Bugün özellikle öğle saatlerinde hızlı değişikliklere gitme isteği var. Bu nedenle var olan sınırlara pek dikkat etmeyebiliriz. Özellikle bu durum ilişkilerde ve arkadaşlıklarda yanlış anlamalara da yol açabilir. Denge gerektiren konularda biraz daha hassas olmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Timsah Niyetlerimiz önemli. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Gün içinde kişisel yönden kendinizi daha aktif hissedebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda ani çıkışlardan uzak durmalısınız. İnandığınız konuları ateşli bir şekilde savunmak isteyebilirsiniz.  Kişisel konular ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendi iç dünyanıza yoğunlaşabilirsiniz. İşlerinizdeki sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Çalışma hayatınızdaki konularda elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kabullenme içinde olmak sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde koşullar sizin lehinize dönebilir. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Geleceğinizle ilgili konularda kararlar almak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda toparlanmayı bekleyen işler için uygun bir gün. Yoğunlaştığınız konuları daha iyi hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Gün içinde alacağınız desteklerle kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Akşam saatlerinde maddi konular gündeminize gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi tamamlamak için fırsatlar bulacaksınız. Üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Uğraştığınız işlerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha kriz içeren konularla ilgilenebilirsiniz. Finansal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızdaki konularda bütünü görmeniz daha kolay olacak. İnandığınız konuları daha güçlü savunabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmekten keyif alacağını zamanlardasınız. Sorumlu olduğunuzu konularda eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde annenizle ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda daha fazla yıpranabilirsiniz. Finansal konularda yeni fikirlere açıksınız. Ortaklı işlerinizde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Duygusal olarak bağlı olduğunuz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde uzaklarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Ruhsal deneyimler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde eşinizle birlikte zaman geçirmek için fırsat yaratabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri detaylandırmak isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları daha iyi hale getireceksiniz. Çalışma hayatınızdaki koşullarda sorumluluklarınız artabilir. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz yerlerde olmak size iyi gelecek.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki koşullar belirsiz olabilir. İş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları düzenlemek ve detaylandırmak isteyebilirsiniz. Sizi yoran konular gündeme gelebilir. İlerleyen saatlerde eşinizle birlikte program yapmak size iyi gelecek. Gün içinde sizi uğraştıran durumlar meydana gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün keyif aldığınız konularda şanslısınız. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Kendinizi çok daha iyi ifade ettiğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz hakkında yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde kendi fikirlerinizi ifade edebileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ailevi konularda kendi düşüncelerinizi rahatça ifade edeceksiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde detaylara önem verebilirsiniz. Yeni konularda eksikleri tamamlanmanız için eğitim almanız gerekebilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı. Keyif aldığınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iletişimden kaynaklı yoğunluk olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda iletişime daha yatkın bir gündesiniz. Eksikliklerinizi toparlayacaksınız. İlerleyen saatlerde ailevi konular daha fazla gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konuların gündeminizi karıştırmasına izin vermeyin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizi daha iyi hale getirmeye çalışacaksınız. Bütçenizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Parasal konularda değişiklik yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri hareketli olabilir. Yakın çevrenizle birlikte plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

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