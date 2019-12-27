27.12.2019 - 12:25 |
Yunus Emre Akkor'dan Ballı Mahmudiye tarifi
Yunus Emre Akkor'un Osmanlı Mutfağı'ndan enfes yemekleri okurlarıyla buluşturduğu kitabından en leziz tariflerden biri de Ballı Mahmudiye. İşte ağızlara layık Ballı Mahmudiye tarifi...
Malzemeler
500 gr. tavuk but eti
500 gr. tavuk göğüs eti
1 adet kuru soğan
5 dal dereotu
2 yemek kaşığı bal
100 gr. kuru kayısı
100 gr. bademiçi
50 gr. kuru üzüm
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet limon
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Tarif
Tavukları 10 dakika kadar haşlayın.
Yarı haşladığımız tavukları küp seklinde doğrayıp tereyağında kavurun.
Yemeklik doğradığınız soğanları da ekleyip kavurmaya devam edin.
İçine kuru yemişleri ve kuru meyveleri ekleyin .
En son 1 adet limon suyu,tuz ve tarçını ekleyin.
Üzerine balı gezdirip 1-2 dakika daha pişirdikten sonra altını kapatın.
İnce kıyılmış dereotu serpip servis edin.