Yunus Emre Akkor'dan Ballı Mahmudiye tarifi

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Bugün İş hayatınızda hareketli bir gündeminiz olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bürokrasiyle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemenizde fayda var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak iyi olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hareketli bir gün sizi bekliyor. Özgürlük duygusu içinde yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilişkiler gündeminizi etkileyebilir. Gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Duygusal yönden bağlayıcı konularla ilgilenmek durumunda kalacağınız zamanlar olabilir. Endişe duyduğunuz konulara yüzleşebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Finansal olarak yenilenmeye gidebilirsiniz. Akşam saatlerinde sohbet edeceğiniz ortamlarda bulunmaktan hoşlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki gençlerle ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Karşınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeniliklere açık bir gündesiniz. Akşam saatlerinde dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için eğitsel konulara ilgi duyabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş düzeninizle ilgili yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla birlikte keyif alacağınız programlar yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı programınıza dâhil edebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi ifade etmek istediğiniz konulara yönlenebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz hareketli bir gündesiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla programlar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ailenizle birlikte keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Geçmişe yönelik konularla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni gelişmeleri takip edeceğiniz zamanlar olacaktır. Akşam saatlerinde ailenizle birlikte zaman geçirebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gün içinde etkili olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hareketli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu içinde kendinize zaman ayırmayı unutmamalısınız. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Özgürlük hissi içinde yeni fikirlerin peşinden gitmeniz çok daha kolay olacaktır. Akşam saatlerinde keyif aldığınız kişilerle zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni baştan bütçe yapmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Eğitim konularına para harcama isteyebilirsiniz. Akşam hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürce kendi hayatınıza bakacağınız bir gündesiniz. Keyif aldığınız kişilerle görüşüp, kendinize zaman ayıracaksınız. Yeniliklere açıksınız. İmaj değişikliğinde kararlarınızı dikkatli almanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hayatınızda bilemediğiniz konularla ilgili öngörülerde bulunabilirsiniz. Gizli kalmış olaylarla ilgili şeyler ortaya çıkabilir. Özgürlük hissiyatı içinde farkında olmadan yapacağınız konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Akşam saatlerinde koşulların değişmesiyle biraz daha rahatlayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku