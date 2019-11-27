Yüz şekline göre allık nasıl uygulanmalı?

Her yüz şekli ve cilt tipine özel farklı allık ve kullanım şekilleri var. Ünlü makyaj artistleri, allıkların yüz makyajını tamamlayıcı en pratik ürün olduğunu düşünüyor. Yüzünüze bir renk dokunuşu eklemek, ten renginizi aydınlatmak ve hangi yüz şekline sahip olursanız olun yüzü yumuşatmaya yarayan allıklar vazgeçilmezler arasında. İşte yüz tipinize göre allık uygulama biçimleri...

1. Oval ve Dikdörtgen

Oval ve dikdörtgen yüzler yüzüne allık uygularken, yumuşak dokunuşlar ile kulak hizalarına kadar allık ve bronzer uygulayabilir böylece daha açık bir yüz şekline sahip olacaksınız.

2. Yuvarlak

Yuvarlak yüz yapısına sahip olanlar yüzü boyutlandırmak için allıktan yararlanabilir. Ancak allığı bronzer gibi uygulamak yerine daha derinlik katacak bir ürün olarak kullanıp hafif dokunuşlar ile uygulamalılar.

3. Kare ve Kalp şeklindeki yüzler

Kare ve kalp yüz şekline sahip olanlar yüz şekline daha fazla boyut kazandırmak amacıyla allıktan yararlanabilir. Allık uygularken gözlerini hiza alıp, yanaklarındaki o bölgelere hafif dokunuşlar ile allık uygulayabilirler.