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16.10.2019 - 12:26 |

Zerdeçallı kuzu incik tarifi

Lezzetli ve pratik et yemeği olan zerdeçallı kuzu incik tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan ve farklı et tarifi arayanlar için mükemmel bir seçenek olan zerdeçallı kuzu incik tarifi için malzemeleri hazırlayın!

Zerdeçallı kuzu incik tarifi

Çok pratik ve yapımı çok basit olan zerdeçallı kuzu incik tarifini siz de eviniz de yapabilirsiniz! Az malzemeyle mükemmel bir tat ortaya çıkarabilir, sevdiklerinize ya da misafirlerinize sunabilirsiniz. İşte zerdeçallı kuzu incik tarifi... 

Malzemeler:

-2 adet kuzu incik
-1 çorba kaşığı tereyağı
-1 adet dilimlenmiş taze kök zerdeçal
-Yeteri kadar tuz

Servis ederken:

-Toz zerdeçal
-Toz karabiber

Nasıl yapılır?

-Et ve yağı tencereye alıp arkalı önlü kokusu çıkana kadar kızartın.
-Üzerine sıcak su ekleyip kalan malzemeleri ekleyin. Etleri kemiklerinden ayrılana kadar haşlayın.
-Etleri ayrı bir yerde didikleyip bolca toz zerdeçal ve karabiber serpip servis edebilirsiniz.

Not: İç pilav ile servis de edebilirsiniz. 

Afiyet olsun.

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