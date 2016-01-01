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Maskaranızı koklayın!Göz sağlığınızı önemsiyorsanız özellikle maskaralarınıza dikkat etmelisiniz. Maskaranızı kokladığınızda eğer balık gibi kokuyorsa hemen atın...
Bilinçsiz kullanılan reflü ilaçları sağlığınızı tehdit ediyor!Doktora danışılmadan kullanılan mide ve reflü ilaçları çeşitli hastalıklara davetiye çıkartıyor.
Dikkat! Bunlar karaciğer hastalığı belirtisiKaraciğer insan vücudunda en önemli organlardan bir tanesi. Herhangi bir karaciğer rahatsızlığı hayati tehdit oluşturabilir. Ancak karaciğer problemlerini erkenden saptamak mümkün. Bu durumlar karaciğer hastalığını işaret ediyor...
Bektaşi üzümü her derde deva!Diyabet hastalığı gibi birçok hastalığa şifa kaynağı olan Bektaşi üzümünün faydalarını biliyor muydunuz?
20 yıl boyunca antidepresan kullandı, bırakınca...20 yıl boyunca doktorların boşu boşuna antidepresan kullanmaya mahkum ettiği adam bıraktıktan 6 yıl sonra bile ilaçların yan etkilerinden kurtulamadı.
Geç evlilik doğurganlığı azaltıyor!Uzmanlar, geç yapılan evliliklerin sonucunda yumurtlama potansiyelinin azaldığını ve yumurtaların kalitesinin düştüğünü belirtti.
Şeker hastalığı ölümcül hastalığın belirtisi olabilirUzmanlar şeker hastalarını en ölümcül kanser türüne karşı uyardı. Hastalığınız hızlı ilerliyorsa bu, kanserin belirtisi olabilir.
Göğüsleriniz ile ilgili bilmediklerinizGöğüslerinizin verdiği işaretler sağlığınızın nasıl olduğunu anlatıyor olabilir. Peki, bu işaretlerin anlamlarını biliyor musunuz?
Doktorların migren dediği genç kadın yatağında ölü bulundu9 aydır devam eden baş dönmesi, baş ve boyun ağrısı şikayetleriyle 14 doktora görünen ve hepsinden migren yanıtını alan 24 yaşındaki genç kadın, bir sabah yatağında ölü bulundu.
Kanser düşmanı muhteşem ikiliUzmanlar kanserin neredeyse %30’unun yanlış beslenmeden kaynaklandığını belirtiyorlar. Kanserin riskini en aza indirmek ve sağlıklı yaşamak için size önereceğimiz kanser düşmanı ve muhteşem ikili sayılan besinleri günlük beslenme planınızda sıklıkla yer verebilirsiniz.
Her yıl 64 bin kişi bu sebeple ölüyorHava kirliliği günden güne artarken, bu sebeple hastalanan ve hatta hayatını kaybeden insanların sayısı hızla artıyor...
Yaşlılarda Migren Olur mu?Nörolog Dr. Emel Gökmen yaşlılıkta görülen baş ağrılarına dikkat çekti...
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