Kadın olmamayı dilememize sebep olan dayanılmaz adet sancılarından kurtulmanın en etkili yolları...

Doğum yaptıktan 3 ay sonra hiçbir semptom yaşamamasına rağmen simir testi ve mamografi çekilmesini isteyen kadın, hislerinde yanılmadı.

Nöroloji Bölümü Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara; hemen herkesin belli dönemlerde yaşadığı baş ağrısı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak neden ve çözümlerinden bahsetti.

Birbirine çok benzetilen Demir Eksikliği Anemisi ile Vitamin Eksikliği Anemisi arasındaki fark nedir?

20 yaşındaki genç kadını tatil sırasında kene ısırınca ateşlendi ve yürüyememeye başladı. Yardım istemek için telefona bile uzanamayan kadına nadir görülen bir hastalık teşhisi konuldu.

2 yaşına gelmesine rağmen hala emekleyemeyen, yürüyemeyen ve ayakta duramayan küçük kıza doktorlar "tembel bir bebek" dedi ancak gerçek çok daha korkunçtu.

Okulların açılma zamanı geldiğinde, okula yeni başlayacak çocukları olan her anne ve baba ilkokul sıralarında karşılaştığı korku ve heyecan karışımı duyguyu hatırlayarak o dönemi adeta yeniden yaşamaktadır.

Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun! Uykusunda birçok kişi, farkında olmadan belli başlı bir takım rahatsızlıklar yaşıyordur. En çok rastlanan sorun ise uykuda yaşanan kramp ve kasılmalardır. Bu rahatsızlıklar zaman geçtikçe psikolojik ve acı yaratan bir takım problemlere yol açabilir.

Peynir altı suyunun faydaları Yüksek protein içeren peynir altı suyunun birçok faydası vardır. Ama aynı zamanda peynir altı suyunun yanlış ve gereğinden fazla tüketilmesi yan etkilere sebep olabilir.