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Hamileler için baş ağrısı çözüm ve uyarısıKadınlarda oldukça yaygın olan migren ile, ilaç alınamayan hamilelik döneminde nasıl baş edilir?
Boğaz ağrısına tuzlu suSoğuyan havalarda boğaz şişmesi ve boğaz ağrısı neredeyse kaçınılmaz oluyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz kolay boğaz ağrısı çözümü...
Eski çağlarda yapılan doğum kontrol yöntemleriEski çağlarda haliyle şimdiki gibi doğum kontrol yöntemleri yoktu. O zamanlar insanlar çeşitli bitki türlerine başvururlardı…
Dünyanın en büyük kafasına sahiptiNadir görülen bir hastalıktan dolayı dünyanın en büyük kafasına sahip olan 7 aylık bebeğin kafasından 3.7 litre sıvı alındı.
Boy uzamasını sağlayan yardımcı besinlerBoy faktörü, tüm çocukları ve yetişkinleri heyecanlandıran bir konu olmuştur. Boy uzaması, vücudumuzda yer alan ve hipofiz bezi tarafından salgılanan büyüme hormonu sayesinde gerçekleşir. Ancak bu hormonların salgılanması için gerekli besin ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
Kanser tedavisinde büyük gelişme!Uzmanlar, bağışıklık sitemini destekleyen immünoterapinin, fareler üzerindeki yapılan deneyde başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.
Karda veya buzda yürümenin püf noktalarıKarlı havalarda yürümek oldukça tehlikelidir. Peki, karda veya buzda nasıl yürümeliyiz?
36 yaşında Alzheimer'a yakalandı2 çocuk annesi kadın 36 yaşında Alzheimer'a yakalandıktan sonra yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Araştırmacılar, Alzheimer ve bunamanın diğer türlerine yakalanma riskini arttıran çok iginç bir faktörü belirdi.
Bağışıklık sistemini güçlendiren 5 süper besin!Uzmanlar, doğru besinler doğru zamanda tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenebileceğini belirtiyor.
Yumurtalık kanseri nasıl anlaşılır?Karında sürekli ağrı ve şişme şikayetiyle hastaneye giden 54 yaşındaki kadına doktoru, endişe edilecek birşey olmadığını söyledi ancak 5 ay sonra yumurtalık kanserinin son evresinde olduğu ortaya çıktı. Peki yumurtalık kanserinin başlıca belirtileri nelerdir?
Alzheimer hastalarına yeni bir umut mu doğuyor?Uzmanlar, deney fareleri üzerinde denedikleri ilacın hafıza kaybını ve ölümü geciktirdiğini belirtti.
Çok haşlanmış yumurta sağlığınızı tehdit ediyor!Yumurta, içerisinde yüksek miktarda protein bulundurması açısından insan sağlığı için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Peki, yumurtayı pişirirken vitamin ve minerallerinden en iyi şekilde nasıl yararlanabiliriz? İşte sorumuzun cevabı…
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