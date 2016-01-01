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Çocuklarda görülen ayak mantarı tedavisi nasıl olur?Çocuklarda sıklıkla görülen ayak mantarı probleminin sebepleri ve tedavisi nedir?
Over torsiyonu belirtileriOver torsiyonu oldukça korkunç problemlere işaret ediyor olabileceği için göz ardı edilmemesi gereken bir kadın hastalığıdır. Peki over torsiyonu nedir? Over torsiyonu belirtileri nelerdir?
Her Bel Ağrısı Bel Fıtığı mıdır?Bel ağrısı toplumda görülen ağrılar içinde ilk sıralarda yer alır. Yaşam kalitesini ciddi düzeyde bozar. Bel ağrısı denilince akla bel fıtığı gelir ancak farklı nedenler de olabilir. Bel ağrısının nedeninin tespiti ve olası nedenler çeşitli olabilir.
Ölümcül hastalık baş ağrısıyla ortaya çıktıBaş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki küçük kıza ölümcül bir hastalık teşhisi konuldu. Babası, hastalığı fark edememesine inanamadı.
Yemekten sonra sakın bunları yapmayın!Yemekten sonra alışkanlık haline getirdiğiniz bazı davranışların, sağlığınıza ciddi zararlar verdiğini biliyor muydunuz?
Kalp düşmanı 'stres'Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre stres kalp krizine yakalanma riskini arttırıyor.
Öfkenizi yenmenizin yolu bu besinlerden geçiyor!Uzmanlar, öfkenizi besinlerle yenmenin mümkün olduğunu ve bazı besinlerin daha esnek hissetmenizi sağlayacağını belirtiyor.
Balayında karşılaştığı doktor hayatını kurtardı26 yaşındaki kadının balayı tatili sırasında markette karşılaştığı doktor, boynunda bir yumru olduğunu ve acilen baktırması gerektiğini söyledi. Kanser olduğu anlaşılan kadın, doktorun tespiti sayesinde kanseri yendi.
Boyun fıtığı ve fizik tedaviİnsanların yaklaşık %10’unun yaşamları boyunca belli bir dönemde boyun ağrısı çektiğini belirten Fizyoterapist Marife Tüfekçi, boyun ağrıları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Unutmak için içenler dikkat!Pek çok kişi yaşadığı travmatik olayları unutmak için alkole başvurur. Ancak yapılan bir araştırma, alkolün unutturmadığını, tam tersi bir etki yarattığını ortaya koydu.
Yüksek ateş nasıl düşürülür?Ateş nasıl ölçülür ve nasıl düşürülür? Ne zaman doktora başvurmak gerekir? Sorularınızın cevabı burada...
Apandis ne işe yarar?Yararsız bir organ olarak görülen apandis, iltihaplandığında ölüme sebep olabileceğinden çok düşünülmeden alınır. Ama yeni bir araştırmaya göre apandis düşünülenden çok daha önemlidir.
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