Kadınlarda idrar kaçırma nasıl tedavi edilir?Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zemine Şengül Üçok, "İdrar kaçırma tıbbi literatürde “üriner inkontinans olarak geçmektedir. İdrar kaçırma, kadınların sosyal yaşamını kısıtlıyor" dedi ve tedavi yöntemini anlattı.
Bacağı 4 kata kadar şişti42 yaşındaki adamın bacağı nadir görülen bir hastalıktan dolayı normal boyutunun 4 katı kadar şişti. Bacağındaki şiddetli ağrılar yüzünden çalışamayan talihsiz adama, bir keşiş yardım elini uzattı.
Vücut ısınızı arttıracak yiyeceklerÖzellikle kışın soğuyan havalar ve ortada dolaşan hastalıklar vücut ısımızın düşmesine neden olur. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla vücut ısımızı arttıracak yiyecekleri açıkladı
Uyuşturucuyu bırakınca tanınmaz hale geldilerUyuşturucuyu bırakan Dejah Hall isimli kadın, muhteşem değişimini yakın zamanda sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dejah, uyuşturucuyu bıraktıktan sonra bambaşka biri haline gelen tek kişi değil. İşte ilham verici hikayeleri ve sarsıcı fotoğraflarıyla bağımlılığından kurtulmayı başaranlar...
Böbrek üstü bezlerini çalıştıran karışımSaçlarınız dökülüyorsa, tırnaklarınız kolayca kırılıyorsa ve geceleri kaliteli uyku uyuyamıyorsanız sebebi böbrek üstü bezlerinin çalışmaması olabilir. Brezilya cevizi ile hazırlanan doğal karışımla böbrek üstü bezlerini çalıştırabilirsiniz.
Soya baba olma şansını azaltıyorÜreme uzmanları yaptıkları araştırma sonucunda özellikle veganlar tarafından tercih edilen soyanın spermlere zarar vererek baba olma şansını azalttığı konusunda uyardı.