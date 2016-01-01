Dikkat! Bunlar karaciğer hastalığı belirtisiKaraciğer insan vücudunda en önemli organlardan bir tanesi. Herhangi bir karaciğer rahatsızlığı hayati tehdit oluşturabilir. Ancak karaciğer problemlerini erkenden saptamak mümkün. Bu durumlar karaciğer hastalığını işaret ediyor...
Kanser düşmanı muhteşem ikiliUzmanlar kanserin neredeyse %30’unun yanlış beslenmeden kaynaklandığını belirtiyorlar. Kanserin riskini en aza indirmek ve sağlıklı yaşamak için size önereceğimiz kanser düşmanı ve muhteşem ikili sayılan besinleri günlük beslenme planınızda sıklıkla yer verebilirsiniz.