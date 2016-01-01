Baş ağrınızın yeri ne olduğunu söylüyor!Baş ağrıları yaygın bir şikayettir. Herkesin hayatı boyunca en az bir defa başı ağrır. Baş ağrısının özellikleri ağrının tanısı hakkında fazlasıyla bilgi verir. Ağrınızın yerine göre tanı belirleme klavuzu yapılabilir.
Egzamaya ne iyi gelir?Oldukça sinir bozucu bir cilt hastalığı olan egzama ciltte kuruluk, kızarıklık, acı, kaşıntı ve iritasyona neden olur. Peki egzamaya ne iyi gelir? İşte egzamaya iyi gelen doğal tedavi yöntemleri...
Kansızlığın çaresi rambutan meyvesinde!İçerdiği bol demir mineralleri sayesinde vücudunuzun hemoglobin ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan rambutan meyvesinin sağlığınıza birçok faydası bulunmakta…
"Evde kanser testi yapılabilecek"İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Bilimleri-Nanoteknoloji Bölümü’nde akademisyen olarak çalışan Dr. Melike Karakaya, rahim ağzı kanserinin teşhisini kolaylaştıracak bir çip geliştirdi.
Yüksek kan şekeri belirtileriYüksek kan şekeri devam eden veya tekrarlayan bir durumsa sinirlerinize, damarlarınıza ve organlarınıza hayati zararlar verebilir. Peki yüksek kan şekeri nasıl anlaşılır? İşte yüksek kan şekeri belirtileri...
Göğüsteki kitlede ağrı varsa...Göğüs kanserinde, var olan kitle en önemli bilgileri veriri. Eğer kitlede hassasiyet ağrı varsa genellikle iyi huylu bir kitledir...
Adaçayı ve ıhlamuru yanlış içiyoruzÖzellikle kış aylarında yoğun bir şekilde tüketilen adaçayı ve ıhlamurun yanlış demlendiğini belirten Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğçe Fafal aşırı kullanımlarda yarattığı yan etkilerinden de bahsetti..