'Diyabet hastalarına müjdeOrdu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, diyabet hastalarının günlük 25 gramı geçmeyecek şekilde doğal bal tüketebileceklerini bilimsel olarak ispatladıklarını söyledi.
İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat!Özellikle kış aylarında artış gösteren idrar yolu enfeksiyonlarına dikkat etmelisiniz... Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Temiz idrar yolu enfeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu...
Eski kaşar ve sosis başınızı ağrıtabilirNöroloji Bölümü Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara; hemen herkesin belli dönemlerde yaşadığı baş ağrısı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak neden ve çözümlerinden bahsetti.
Çocuğunuz okuldan korkuyor mu?Okulların açılma zamanı geldiğinde, okula yeni başlayacak çocukları olan her anne ve baba ilkokul sıralarında karşılaştığı korku ve heyecan karışımı duyguyu hatırlayarak o dönemi adeta yeniden yaşamaktadır.
Genetik hastalık yüzünden yürüyemiyor2 yaşına gelmesine rağmen hala emekleyemeyen, yürüyemeyen ve ayakta duramayan küçük kıza doktorlar "tembel bir bebek" dedi ancak gerçek çok daha korkunçtu.
Kene ısırığı hayatını kararttı20 yaşındaki genç kadını tatil sırasında kene ısırınca ateşlendi ve yürüyememeye başladı. Yardım istemek için telefona bile uzanamayan kadına nadir görülen bir hastalık teşhisi konuldu.
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!Uykusunda birçok kişi, farkında olmadan belli başlı bir takım rahatsızlıklar yaşıyordur. En çok rastlanan sorun ise uykuda yaşanan kramp ve kasılmalardır. Bu rahatsızlıklar zaman geçtikçe psikolojik ve acı yaratan bir takım problemlere yol açabilir.
Peynir altı suyunun faydalarıYüksek protein içeren peynir altı suyunun birçok faydası vardır. Ama aynı zamanda peynir altı suyunun yanlış ve gereğinden fazla tüketilmesi yan etkilere sebep olabilir.
Yüzünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor?Sivilceler, kabuklu döküntüler, çatlak dudaklar vb. cilt problemleri bazı vitamin ve mineralleri yeterince almadığınızın habercisi. Peki hangi cilt probleminin altında hangi neden yatıyor?