Nadir görülen bir hastalıktan dolayı dünyanın en büyük kafasına sahip olan 7 aylık bebeğin kafasından 3.7 litre sıvı alındı.

Boy faktörü, tüm çocukları ve yetişkinleri heyecanlandıran bir konu olmuştur. Boy uzaması, vücudumuzda yer alan ve hipofiz bezi tarafından salgılanan büyüme hormonu sayesinde gerçekleşir. Ancak bu hormonların salgılanması için gerekli besin ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.