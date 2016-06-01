Boy uzamasını sağlayan yardımcı besinlerBoy faktörü, tüm çocukları ve yetişkinleri heyecanlandıran bir konu olmuştur. Boy uzaması, vücudumuzda yer alan ve hipofiz bezi tarafından salgılanan büyüme hormonu sayesinde gerçekleşir. Ancak bu hormonların salgılanması için gerekli besin ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
36 yaşında Alzheimer'a yakalandı2 çocuk annesi kadın 36 yaşında Alzheimer'a yakalandıktan sonra yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Araştırmacılar, Alzheimer ve bunamanın diğer türlerine yakalanma riskini arttıran çok iginç bir faktörü belirdi.
Yumurtalık kanseri nasıl anlaşılır?Karında sürekli ağrı ve şişme şikayetiyle hastaneye giden 54 yaşındaki kadına doktoru, endişe edilecek birşey olmadığını söyledi ancak 5 ay sonra yumurtalık kanserinin son evresinde olduğu ortaya çıktı. Peki yumurtalık kanserinin başlıca belirtileri nelerdir?
Çok haşlanmış yumurta sağlığınızı tehdit ediyor!Yumurta, içerisinde yüksek miktarda protein bulundurması açısından insan sağlığı için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Peki, yumurtayı pişirirken vitamin ve minerallerinden en iyi şekilde nasıl yararlanabiliriz? İşte sorumuzun cevabı…