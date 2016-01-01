Menopoz belirtileri nelerdir?Kadınlar için en önemli dönemlerden ikisi hamilelik ve doğurganlığın bittiği menopozdur. Peki, menopoz dönemi belirtileri nelerdir?
Kalp krizini önleyen besinlerPek çok kişinin hayatına mal olan kalp hastalıkları günümüzde oldukça yaygın. Ancak sağlıklı bir diyetle kalbinizi koruyabilirsiniz. İşte kalp krizini önleyen besinler...
Ağız kanserine karşı 'Türk fırçası'Ağız kanseri, yalananların 5 yıl içinde hayatını kaybettiği en yaygın kanser türlerinden biri... Erken teşhis ile ölümleri azaltmak isteyen Türk bilim insanları yeni bir biyopsi fırçası geliştirdi.
Margarindeki büyük tehlike!Uzmanlar, bir takım karışımların birleştirilmesiyle elde edilen margarinin, anne sütünü azaltmasından, koroner kalp hastalığına kadar sağlığa çeşitli zararları olduğunu belirtti.
Yaşlılar için QR kodları üretildiYaşlıların özellikle de Alzheimer hastalarının bir anda ortadan kaybolması maalesef çok sık yaşanan bir durum. İşte bu durumu ortadan kaldırmak için üretilen QR kod hasta yakınlarının yüzünü güldürdü…
Baş ağrınızın yeri ne olduğunu söylüyor!Baş ağrıları yaygın bir şikayettir. Herkesin hayatı boyunca en az bir defa başı ağrır. Baş ağrısının özellikleri ağrının tanısı hakkında fazlasıyla bilgi verir. Ağrınızın yerine göre tanı belirleme klavuzu yapılabilir.
Egzamaya ne iyi gelir?Oldukça sinir bozucu bir cilt hastalığı olan egzama ciltte kuruluk, kızarıklık, acı, kaşıntı ve iritasyona neden olur. Peki egzamaya ne iyi gelir? İşte egzamaya iyi gelen doğal tedavi yöntemleri...
"Evde kanser testi yapılabilecek"İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Bilimleri-Nanoteknoloji Bölümü’nde akademisyen olarak çalışan Dr. Melike Karakaya, rahim ağzı kanserinin teşhisini kolaylaştıracak bir çip geliştirdi.
Yüksek kan şekeri belirtileriYüksek kan şekeri devam eden veya tekrarlayan bir durumsa sinirlerinize, damarlarınıza ve organlarınıza hayati zararlar verebilir. Peki yüksek kan şekeri nasıl anlaşılır? İşte yüksek kan şekeri belirtileri...