4 Şubat Dünya Kanser Günü: Kansere dair her şey4 Şubat Dünya Kanser Günü ilan edilmiştir ve toplum bilincini arttırmak amacıyla her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmektedir. İşte kansere dair her şeyi bulabileceğiniz özel haberimiz...
Vücudunuzda dikkate alınması gereken işaretlerDünyanın en karmaşık makinelerinden bir tanesi olan insan vücudunda meydana gelen değişiklikler mutlaka dikkate alınmalı. İşte vücudunuzun bazı işaretlerle size anlatmak istediği ciddi problemler...
Lupus hastalığı belirtileriİmmün sistemin kendi doku ve organlarına saldırmasıyla meydana gelen kronik ve ağrılı bir hastalık olan lupus, zamanla bütün sistemi etkilyebilir. Peki lupus hastalığı nasıl anlaşılır? Lupus semptomları nelerdir?
Çıbanlar hastalık habercisi olabilirVücudumuzun farklı bölgelerinde çıbanlar oluşabilir. Peki, vücudumuzun farklı bölgelerinde çıkan çıbanların çeşitli hastalıkların habercisi olduğunu biliyor muydunuz?
"İçerde" bir sorun: karaciğer yağlanması nedir?İçerde dizisinin başrol oyuncularından Çağatay Ulusoy’un karaciğer yağlanmasından muzdarip olduğu haberleri sıkça basında yer alıyor. Peki karaciğer yağlanması nedir? Doğru beslenme ile engellenebilir mi? Nelere dikkat edilmeli? İşte cevapları..
Ses kısılmasının 7 nedeniHayatımızı önemli şekilde etkileyen ses kısıklığı hakkında açıklamalar yapan Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, en belirgin 7 nedeni anlattı.
Stres başarılı olmayı sağlıyorKaliforniya’daki Berkeley Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre stres faktörünün gelişmesiyle, beyin hücrelerinin büyüdüğü dolayısıyla da öğrenme performansının arttığı tespit edildi.
Dizindeki sıyrık öldürüyordu3 yaşındaki kız okul bahçesinde oynarken düşüp dizini yaraladı. Görevliler bacağını doğru düzgün temizlemediği için küçük kız yıllardır yaşam mücadelesi veriyor.
Mutlu ve enerjik uyanmanın püf noktalarıSabahları yorgun ve bitkin uyanmak yerine daha dinç ve zinde uyanmaya ne dersiniz? Size vereceğimiz bir takım önerilerle artık sabahları güne daha mutlu ve enerjik başlayabileceksiniz…
Bu meslek gribi engelliyorKış aylarının en sık karşılaşılan hastalığı grip herkesi olumsuz etkiliyor. Ancak bu mesleği yapanlar asla grip olmuyorlar.