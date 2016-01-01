Bel ağrısı toplumda görülen ağrılar içinde ilk sıralarda yer alır. Yaşam kalitesini ciddi düzeyde bozar. Bel ağrısı denilince akla bel fıtığı gelir ancak farklı nedenler de olabilir. Bel ağrısının nedeninin tespiti ve olası nedenler çeşitli olabilir.

Over torsiyonu oldukça korkunç problemlere işaret ediyor olabileceği için göz ardı edilmemesi gereken bir kadın hastalığıdır. Peki over torsiyonu nedir? Over torsiyonu belirtileri nelerdir?

26 yaşındaki kadının balayı tatili sırasında markette karşılaştığı doktor, boynunda bir yumru olduğunu ve acilen baktırması gerektiğini söyledi. Kanser olduğu anlaşılan kadın, doktorun tespiti sayesinde kanseri yendi.

Uzmanlar, öfkenizi besinlerle yenmenin mümkün olduğunu ve bazı besinlerin daha esnek hissetmenizi sağlayacağını belirtiyor.

Unutmak için içenler dikkat! Pek çok kişi yaşadığı travmatik olayları unutmak için alkole başvurur. Ancak yapılan bir araştırma, alkolün unutturmadığını, tam tersi bir etki yarattığını ortaya koydu.

Yüksek ateş nasıl düşürülür? Ateş nasıl ölçülür ve nasıl düşürülür? Ne zaman doktora başvurmak gerekir? Sorularınızın cevabı burada...