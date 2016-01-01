Ağız kanseri, yalananların 5 yıl içinde hayatını kaybettiği en yaygın kanser türlerinden biri... Erken teşhis ile ölümleri azaltmak isteyen Türk bilim insanları yeni bir biyopsi fırçası geliştirdi.

Pek çok kişinin hayatına mal olan kalp hastalıkları günümüzde oldukça yaygın. Ancak sağlıklı bir diyetle kalbinizi koruyabilirsiniz. İşte kalp krizini önleyen besinler...

Kadınlar için en önemli dönemlerden ikisi hamilelik ve doğurganlığın bittiği menopozdur. Peki, menopoz dönemi belirtileri nelerdir?

Margarindeki büyük tehlike! Uzmanlar, bir takım karışımların birleştirilmesiyle elde edilen margarinin, anne sütünü azaltmasından, koroner kalp hastalığına kadar sağlığa çeşitli zararları olduğunu belirtti.

Yaşlılar için QR kodları üretildi Yaşlıların özellikle de Alzheimer hastalarının bir anda ortadan kaybolması maalesef çok sık yaşanan bir durum. İşte bu durumu ortadan kaldırmak için üretilen QR kod hasta yakınlarının yüzünü güldürdü…