Over torsiyonu belirtileriOver torsiyonu oldukça korkunç problemlere işaret ediyor olabileceği için göz ardı edilmemesi gereken bir kadın hastalığıdır. Peki over torsiyonu nedir? Over torsiyonu belirtileri nelerdir?
Her Bel Ağrısı Bel Fıtığı mıdır?Bel ağrısı toplumda görülen ağrılar içinde ilk sıralarda yer alır. Yaşam kalitesini ciddi düzeyde bozar. Bel ağrısı denilince akla bel fıtığı gelir ancak farklı nedenler de olabilir. Bel ağrısının nedeninin tespiti ve olası nedenler çeşitli olabilir.
Balayında karşılaştığı doktor hayatını kurtardı26 yaşındaki kadının balayı tatili sırasında markette karşılaştığı doktor, boynunda bir yumru olduğunu ve acilen baktırması gerektiğini söyledi. Kanser olduğu anlaşılan kadın, doktorun tespiti sayesinde kanseri yendi.
Boyun fıtığı ve fizik tedaviİnsanların yaklaşık %10’unun yaşamları boyunca belli bir dönemde boyun ağrısı çektiğini belirten Fizyoterapist Marife Tüfekçi, boyun ağrıları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Unutmak için içenler dikkat!Pek çok kişi yaşadığı travmatik olayları unutmak için alkole başvurur. Ancak yapılan bir araştırma, alkolün unutturmadığını, tam tersi bir etki yarattığını ortaya koydu.
Apandis ne işe yarar?Yararsız bir organ olarak görülen apandis, iltihaplandığında ölüme sebep olabileceğinden çok düşünülmeden alınır. Ama yeni bir araştırmaya göre apandis düşünülenden çok daha önemlidir.