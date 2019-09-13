‘12 Eylül’ü halen utançla hatırlıyoruz’

Milli irade ve demokrasiye sahip çkmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, “39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs’ların, 12Eylül’lerin, 28 Şubat’ların, 15 Temmuz’ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise mesajında, toplumu birbirine düşürmenin sonuçlarını bugün çok daha iyi gördüklerini belirterek “Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye’yi hedef alan darbelere her zaman dur diyecek ve taviz vermeyecektir” dedi.



‘Kara bir leke’



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayışın 12 Eylül’de Türkiye’yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Gaziantep’te “Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı”nın açılışında konuşan Gül, 12 Eylül’ün Türkiye tarihinde “kara bir leke” olarak kaldığını söyledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise “Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık” değerlendirmesi yaptı.