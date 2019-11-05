2020’ye 845 adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabinenin “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan programda Türkiye’nin 2020 yılında onlarca başlıkta hedefleri ve amaçları ile uygulanacak 845 tedbir sıralandı. Resmi Gazete’de yayımlanan 403 sayfalık programda öne çıkan başlıklar şöyle:

EĞİTİM: 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, tekli eğitime geçilecek. İlkokul ve ortaokul kademesi devamsızlık raporu hazırlanacak, ‘Devamsızlık Eylem Planı’ hazırlanacak. Türkçe ve matematik derslerinden temel düzeydeki kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencileri belirlemek amacıyla üçüncü sınıf öğrencilerine ölçme aracı uygulanacak, sonuçlara göre öğrenciler ilkokullarda yetiştirme programına alınacak. Haftalık ders çizelgeleri incelenecek ve düzenlemeler yapılacak. Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek. Sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacak. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımlarına ilişkin rapor hazırlanacak. Okullar arası başarı farklarının azaltılmasına yönelik eğitsel tedbirler alınacak. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek.

SAVUNMA SANAYİİ: Savunma projelerinde dışa bağımlılığın asgari seviyeye indirilmesi çalışmaları yapılacak. Altay tankları, yerli hava savunma sistemleri envantere kazandırılacak. İHA sayısı artırılacak. Gençlere yönelik çalışmalar yapılacak, staj ve iş imkanları sunulacak.

SAĞLIK: Sağlıklı yaşam tarzı ve hareketli yaşam alışkanlığı için bilinçlendirme yapılacak. Gıda güvenilirliği, obezite gibi konularda sağlık sorumluluğu modeli güçlendirilecek.

KADIN: Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin teşvik edici çalışmalar yürütülecek. Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak. Kadın konukevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara yönelik hizmetlerin kalite ve etkinliğinin artırılması kapsamında mesleki personele yönelik eğitim faaliyetleri ile psikososyal destek hizmet programı geliştirilecek.

ÇOCUK VE GENÇLİK: Sokakta çalıştırılan veya çalıştırılma riski olan çocuklara yönelik olarak koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında mobil ekipler güçlendirilecek. Risk altındaki çocuklara yönelik psikolojik destek programları yaygınlaştırılacak. Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden hizmet alan ailelere ve çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık kazandırabilecek düzeyde eğitimler uygulanacak. Gençliğin genel profil araştırması yapılacak.

KÜLTÜR VE SANAT: Kültürün temel unsurları, tarihin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarını içeren 3 tiyatro oyunu, 10 film ve belgesel, 3 çizgi film yapılacak. 30 kütüphane yeniden yapılandırılacak, 200 Z-kütüphane kurulacak, 25 semt kütüphanesi açılacak. Ulusal Sinema Müzesi’nin kurulması için Atlas Pasajı’nda yapılan restorasyon ve tefrişat çalışmaları tamamlanacak. Sinema yapım, dağıtım ve gösterim faaliyetlerinde tekelleşmenin önüne geçmeye yönelik düzenlemeler yapılacak. Sponsorluk, teşvik, vergi ile ilgili yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar yapılacak. Toplumsal problemlerin çözümüne yönelik dini içerikli bilgilerin toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması için görsel ve basılı yayınların sayısı ve çeşitliliği artırılacak.

SPOR: Spor eğitimi, okul öncesinden başlayarak ilk ve ortaöğretim kademelerinde yaygınlaştırılacak, okul spor müsabakaları faaliyet çeşitliliği ile okul spor kulübü sayısı artırılarak çocukların farklı spor branşlarına yönlendirilmesi sağlanacak.

KENTLER: İnsan odaklı, yatay mimariyi yansıtan başarılı örnek yerleşimler belirlenecek ve değerlendirme raporu hazırlanacak. “Medeniyetimizi yaşatan şehir beratı” ve “özgün mahalle sertifikası” verilmesine altlık oluşturacak kılavuzlar hazırlanacak. İmkânlar çerçevesinde, belirlenecek sayıda tarihi kent merkezinin kent kimliğini ortaya çıkaracak şekilde yenilenmesi sağlanacak. İstanbul genelinde kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanların planlaması yapılırken nüfus yoğunluğu dikkate alınarak afet ve acil durum toplanma alanları oluşturulacak. İstanbul’un altyapı sisteminde afet risk ihtiyaçlar belirlenecek. Bisiklet yolu master ve uygulama planı hazırlanacak, yeni bisiklet yolları yapılacak.

ADALET: Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanarak, etkin bir şekilde uygulanacak. Hâkim ve savcı yardımcılığının oluşturulması yönünde düzenleme yapılacak. İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

YEREL YÖNETİM: İnsan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacak. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecek. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan görev, yetki ve sorumluluklarını açı şekilde tanımlamaya yönelik somut önerileri içeren rapor hazırlanacak.