AK Parti ve CHP uzlaşı aradı

Edinilen bilgilere göre görüşmede iki isim genel prensipler üzerine görüş alışverişinde bulunurken, yasanın TBMM’den “konsensus” içerisinde geçirilmesi için “uzlaşı” aradı. Torun’un belediyelerin yetkilerinin ve gelir kaynaklarının artırılması için kalıcı düzenlemeler yapılması önerisini dile getirdiği belirtildi. Torun’un, gelinen aşamada belediyelerin sorumluluklarının arttığını ancak gelir kaynaklarında bir artış yaşanmadığını bu nedenle çok sayıda belediyenin ekonomik olarak zor durumda olduğunu ilettiği aktarıldı. Özhaseki’nin ise CHP’nin görüşlerini değerlendireceklerini, bu konuda bir uzlaşma ortamı yakalanmasının önemli olduğunu aktardığı bildirildi. Öte yandan yeni yerel yönetimler yasası konusunda AK Parti’nin yanı sıra; Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda da ayrı çalışma yürütüldüğü kaydedildi. AK Parti ve CHP’nin önümüzdeki süreçte yeniden bir araya geleceği ifade edildi.