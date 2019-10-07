"AK Parti zayıflarsa Türkiye zayıflar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim ülkemiz ve milletimiz için daha yapacak çok işimiz var. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır. AK Parti ne kadar güçlü olursa, ülkemiz de o kadar güçlüdür” ifadelerini kullandı. Partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın son gün çalışmalarına katılarak kapanış konuşması yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İFTİRA ÜRETİYORLAR: Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın müşterisi var ama doğrunun da müşterisi var. Biz doğruya müşteri bulmaya çalışacağız. AK Parti’ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikâme etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır.

BU BİR DAVADIR: AK Parti ne kadar güçlü olursa, ülkemiz de o kadar güçlüdür. AK Parti’nin zayıflaması demek, Türkiye’nin savunmasının zayıflaması demektir. Açıkçası kaderi ülkesiyle bu derece bütünleşmiş bir başka siyasi kadro var mıydı? Bizim ülkemiz ve milletimiz için daha yapacak çok işimiz var. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır.

KİMSE YUTMAZ: 2017 nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi halkoylamasında yüzde 51.5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandı. Şimdi birileri ne diyor hâlâ? Bunu değiştirin. Ya neyi değiştiriyorsun? Bu millet yüzde 51.5 ile bu yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Neyi, kime soruyorsun? Biz millete sorduk. Arkada ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazacak, ee sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki. Senin dünyanda egemenlik kayıtsız şartsız malum çevrelere, dağdakilere ait. Onlarla omuz omuza gezersin; ondan sonra da aldığın oyla ‘Bak seçim kazandık’ dersin. Yok, bunu kimse yutmaz.

‘Yeniden yollara düşme vakti’

Yaklaşık altı yıldır ülkemize yönelen gizli-açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Bugün Türkiye’ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti, düne göre katbekat fazladır. Eski Türakiye’yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hâlâ aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar. Ne vesayetçilere, ne darbecilere, ne terör örgütlerine, ne de iç-dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik. Şimdi bir kez daha, birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir.

CEVAPSIZ BIRAKMAYIZ: Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik dönemde, mümkün olduğu kadar yapıcı, kucaklayıcı, pozitif gündemli bir siyaset izlemeye çalışıyoruz. Her ne kadar birileri sürekli yalanlarıyla, iftiralarıyla, hezeyanlarıyla bu iklimi zehirlemeye çalışsa da mecbur kalmadıkça, kendilerini muhatap almadık, almıyoruz. Tabii bu duruşumuz, hakkımıza, hukukumuza, haysiyetimize yönelik saldırıları cevapsız bırakacağımız anlamına gelmiyor.

‘Trump dediğimiz noktaya geldi’

Dün baktım bir televizyonda çıkmış bir ukala, bir şeyler söylüyor: Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış. Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Ya bunlar aciz zavallılar. Bu ana muhalefetin atıkları böyle. Bir defa Sayın Obama döneminde bunları masalarda nasıl konuştuk, onlara güvenli bölgeyi nasıl teklif ettik, nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Sayın Trump döneminde aynı şekilde ve daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama buna rağmen Sayın Trump’ın yanındakiler bu talimata hâlâ uymuş değiller ve ne yazık ki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri burada cirit atıyorlar. Güvenli Bölge olarak söylediğimiz, haritada çizip gösterdiğimiz yerler ve Sayın Trump’ın 20 mil diye ifade ettiği o 30-32 kilometrelik derinlik, onun üzerinde yaptığımız çalışmalar, hizmetler, hepsi bizim bu bölgede durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Bunu bilmeyecek kadar bunlar zavallı.

Erdoğan Sırbistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere bugün Sırbistan’a gidecek. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in başkanlığında düzenlenecek toplantı çerçevesinde Türkiye-Sırbistan İş Forumu da düzenlenecek. Ziyarette, TİKA tarafından Sırbistan’da hayata geçirilen projelerin açılışı da yapılacak.

BAKAN ALBAYRAK’TAN EKONOMİ SUNUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda ekonomiye ilişkin bir sunum yaptı. Sunumla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, “Kızılcahamam kampımızda, ekonomide kur saldırılarına verdiğimiz cevabı, saldırının etkilerini gidermek için izlediğimiz politikaları, enflasyonla mücadeledeki başarımızı ve katma değerli üretim temelinde büyüme öncelikli yeni dönem hedeflerimizi içeren sunumumuzu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.