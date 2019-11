Akar ve komutanlar ileri müşterek harekât merkezinde: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gece beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. Akar ve Komutanlar, ilk olarak Akçakale’deki 3. Hudut Alay Komutanlığı’na geçti. Alayda personel ile sohbet eden Akar, durumlarını sorduğu Mehmetçikten “Her türlü göreve hazırız”, “Moral motivasyonumuz çok yüksek” cevabını aldı.



Akar ve Komutanlar daha sonra bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.



Faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, hudut hattını anbean takip eden Sınır Güvenlik Sistemi’nden sınırı inceledi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’da bulunan bir birliğin komutanıyla da telsizden görüşen Akar, personelin durumuna, faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna ilişkin sorusuna, “Moralimiz yüksek her türlü göreve hazırız” yanıtını alan Akar, “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım” karşılığını verdi.



Denetlemeleri sırasındaki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularına da değinen Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, “Bizim hedefimizde sadece ve sadece teröristler var. Bizim Suriye’deki teröristlerle mücadelemizin dışında oradaki Kürt, Arap, Keldani, Arami, Süryani, diğer etnik gruptan insanlarla bizim mücadelemiz asla söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim, kimsenin etnik, dini kökeni ile hiçbir şekilde ilgimiz olmadı, olmayacak. Biz bu konuda son derece duyarlıyız, bilinçliyiz” dedi.



‘Büyük bir gaflet’



Suriye Milli Ordusu aleyhinde yapılan yalan haberlere dikkati çeken Akar, “Onlara karşı sanki bu insanlar terörist, hainmiş gibi bir anti-propaganda var. Bu insanlar evini, köyünü, toprağını kurtarmaya çalışan Suriyeliler” dedi. Akar, “TSK, terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmiyor” şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “Bunlar gerçekten büyük bir gaflet, gerçekten çok cahilce, ahmakça konuşulan şeyler” diye konuştu. TSK’nın, DEAŞ’a karşı göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğunu hatırlatan Akar, “Hala Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek, tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat” ifadelerini kullandı.



18 kişi Ruslara teslim edildi

Resulayn’da ele geçirilen 18 rejim unsurunun durumuna da değinen Bakan Akar, “Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda görüşülüyor” dedi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün gece yapılan açıklamada, “Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi” denildi.

‘Patriot görüşmeleri sürüyor’



F-35 savaş uçağı projesine de değinen Bakan Akar, “Biz F-35 projesinde diğer ülkelerle beraber ortağız. Bizim ortaklıktan dolayı taleplerimiz var. Biz sorumluluklarımızı yerine getirdik, onlardan da bu ortaklığın gereği olarak yapmaları gereken neyse onları yapmalarını bekliyoruz. Ayrıca Patriot hava savunma sistemi tedariki için de çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam etmektedir” dedi.



S-400 2020 baharına kadar









S-400’lerin tedarik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, “Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken pano









Akar ve komutanların inceleme ve denetlemeleri sırasında harekat merkezinde yer alan bir pano dikkati çekti. TSK’nın faaliyetleri sırasında çevreye, masum insanlara, dini ve tarihi yapılara gösterdiği hassasiyeti gösteren panoda şu ifadeler yer aldı: “Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar: Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı? Hedef yakınında dost birlik var mı? Hedef yakınında sivil yaşam var mı? Hedef yakınında cami, kilise, ibadethane ve tarihi yapı var mı? Bu hususlar kontrol edildikten sonra atış yapılacaktır.”