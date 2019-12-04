Altun, CİMER’i yazdı: Dilekçeleri çöpe atmak tarih oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) halkın talep, şikayet ve bilgi edinme başvurularına, kamu tarafından en hızlı ve etkili cevabın verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Altun, yıl sonuna kadar CİMER’e 3 milyon 150 bin başvurunu gelmesini beklediklerini de söyledi. Altun, mikro blog platformu Medium hesabından, “CİMER Devrimi” başlıklı bir yazı yayımladı. Yazısında bir dönem, Anadolu insanının kamu görevlilerinin karşısında “el pençe” durduğunu, derdini anlatacak muhatap bulamadığını, anlatsa da sorunların çözüme kavuşma ihtimalinin çok düşük olduğunu hatırlatan Altun, “Ancak tüm bunlar çok şükür geçmişte kaldı. Vatandaşlarımızın da devlet yönetiminin paydaşı olduğu, derdini, şikayet ve taleplerini korkmadan, çekinmeden ilgili kurumlara iletebilecekleri bir Türkiye var artık. Halkımıza daha iyi hizmet vermek için dünyaya örnek olacak bir bilgi edinme-şikayet-talep sistemini yürürlüğe koyduk” ifadelerini kullandı.

Altun, “Türkiye değişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Günümüz Türkiye’sinde halkımızın yolladığı dilekçelerin okunmadan çöpe atıldığı kamu anlayışı tarih oldu. İletişim Başkanlığı, teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışının öncülüğünü yapmaya ve dünyaya örnek olmaya devam edecek” dedi. - ANKARA Milliyet