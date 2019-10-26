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26.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Bahçeli Siyaset Okulu açılışına katılacak

MHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılımıyla bugün yapılacak.

Bahçeli Siyaset Okulu açılışına katılacak

“Dürüst, ilkeli, vizyon sahibi, milli ve manevi değerleri özümsemiş genç siyasetçilerin yetiştirilmesi” amacıyla MHP Genel Merkezi Bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. Dönemi bugün başlıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla saat 13.00’te MHP Genel Merkezi’nde açılış töreni gerçekleştirilecek.

Törenin açılışına, üst solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle bir süre istirahat eden ve 14 Ekim’de genel merkeze gelerek yeniden çalışmalarına başlayan Bahçeli de katılacak.

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