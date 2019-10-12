Bakan Akar Nusaybin'de yaralanan gazetecileri aradÄ±

TÃ¼m ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara da acil ÅŸifalar dileyen Bakan Akar,Â gazeteci Ã–mer Ergin ile yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BÃ¼yÃ¼k geÃ§miÅŸ olsun, orada yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸler bizim iÃ§in, toplum iÃ§in, Ã¼lkemiz ve milletimiz iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli iÅŸler. GerÃ§eklerin yansÄ±masÄ± ve anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in bu adamlarÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterilmesi bakÄ±mÄ±ndan bu olaylar gerÃ§ekten onlarÄ±n ne olduÄŸunu ortaya koyuyor. Bunlar bÃ¶yle, bunlar terÃ¶rist ve baÅŸka tanÄ±mÄ± yok" ifadelerini kullandÄ±.

'82 MÄ°LYON MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ° TERÃ–R BELASINDAN EN KISA ZAMANDA KURTARACAÄžIZ'

Bakan Akar, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±ndaÂ ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"NasÄ±l bir grupla, gÃ¼ruhla mÃ¼cadele ettiÄŸimizi herkesin anlamasÄ±nÄ± bekliyoruz. Orada gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z, Nusaybin'de 8 insanÄ± katlettiler, o kadar insanÄ± da yaraladÄ±lar. HiÃ§bir ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri yok. Bunlar her ÅŸeyi istismar ediyorlar. Kendi amaÃ§larÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir alÃ§aklÄ±k iÃ§indeler. Fakat tÃ¼m bunlarÄ±n hesabÄ±nÄ± verecekler. Hep beraber Ã§alÄ±ÅŸÄ±p gayret gÃ¶stereceÄŸiz. Ä°nÅŸallah Ã¼lkemizi ve 82 milyon milletimizi terÃ¶r belasÄ±ndan en kÄ±sa zamanda kurtaracaÄŸÄ±z. Size tekrar geÃ§miÅŸ olsun, saÄŸlÄ±klar ve hayÄ±rlÄ± baÅŸarÄ±lÄ± gÃ¶revler diliyorum. Oradaki tÃ¼m arkadaÅŸlara da Ã§ok selam sÃ¶yleyin, hepinize kolay gelsin.

'GÃ–REVÄ°MÄ°ZÄ°N HER ZAMAN BAÅžINDAYIZ'

Gazeteci Ã–mer Ergin ise yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz orada gÃ¼nlerdir gÃ¶revimizi yapÄ±yorduk SayÄ±n BakanÄ±m. Bizi gÃ¶rmelerine raÄŸmen ateÅŸ aÃ§tÄ±lar. OnlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± kamuoyuna duyurmamÄ±zÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Fakat biz devam ettik ve hala da devam ediyoruz. GÃ¶revimizin her zaman baÅŸÄ±ndayÄ±z."

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