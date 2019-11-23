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23.11.2019 - 10:05 |

Bakan Pakdemirli açıkladı: 'İstanbul'un 3,5-4 aylık suyu var'

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oluyor. Bakan Pakdemirli, "Vatandaşlarımız korkmasın, İstanbul'un 3,5-4 aylık suyu var" dedi.

Bakan Pakdemirli açıkladı: 'İstanbul'un 3,5-4 aylık suyu var'

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz.

ISPANAK GÜVENLE YENEBİLİR

Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilirler. Ispanakla ilgili yaşadığımız elim olayda yabani otlar karışmış. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Eğer tarlada ilaçlama yapılsaydı bu durum yaşanmayacaktı.

2018'de 1.1 milyon denetim yapmışız. Ekim itibariyle 1 milyona gelmişiz. ALO 174 çok önemli. Her işletmenin ya da her marketin başına bir polis dikemeyiz. Herhangi bir ürünle ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız ALO 174'ü aramalı, biz de gerekli denetimleri yapacağız. Yapılan analizlerle ilgili sonuçları vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz.

Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbulun 3,5-4 aylık suyu var

HEDEFİMİZ YÜZDE 30

Türkiye'nin yüzde 30'unu orman haline getirmek 2023'e kadar hedefimiz. Şehirlerin içerisinde ne yazık ki betonlaşma var. Belediyelerin de bu konuda talebine göre, yanlarında oluyoruz. 

Ekimiz sahte bal denetimlerinde binlerce ürünü ifşa etti. Bal konusunda Meclis'te bir olay çıktı. 'Bunu niye toplatmadınız' diyorlar. Mevzuat ise 13 Kasım'daki ürünü toplat diyor. Toplayacak kişi ise firma. Farklı tarihli bir ürün hakkında eyleme geçilemiyor. Biz ifşalarımızı yapıyoruz. 

18 AYDIR ET İTHALATI İÇİN BAĞLANTI YAPMADIK

18 aydır et ithalatı için bağlantı yapmadık. Türkiye'de 1 milyon ton et tüketiliyor. Bosna Hersek'ten 100 ton gibi bir et sipariş ettik. Bu da sosyal sorumluluk projesi olarak küçük bir miktar. Sırbistan veya başka bir yerden ise ithalat talebimiz yok.

 

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