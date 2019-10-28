AK Parti’nin yeni bir yerel yönetim yasası için çalışma başlattığının kamuoyuna yansımasının ardından, partiler arasında ilk temas eylül sonunda yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin yasa çalışması ile ilgili ayrıntıların ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz günlerde ikinci bir temas daha kuruldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi arayarak görüşlerini aktardı. İki ismin bu hafta içinde bir araya gelerek yasa hazırlığında “uzlaşma” arayacağı öğrenildi.

Torun, Milliyet’e yaptığı açıklamada, AK Parti’nin taslak çalışmasını incelediklerini belirterek, “Bize gelen bilgilere göre, henüz taslak halinde olan çalışma CHP olarak bizim beklediğimiz, önerdiğimiz düzenlemeleri tam anlamıyla içermiyor. Belediyelerin sorunlarını çözmekten ziyade yetkileri tek merkezde toplamaya yönelik düzenlemeler görüyoruz” ifadelerini kullandı. Torun, şöyle devam etti: “Dolayısıyla bunu sayın Özhaseki ile karşılıklı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. AK Partili, CHP’li, İYİ Partili, MHP’li, HDP’li belediyeler var. Sorunları tüm belediyeler yaşıyor. Amaç belediyelerin daha etkin, daha verimli hizmet vermesini sağlamaksa burada parti ayrımı olmaz. Yani bu işin partisi olmaz. Bizim önerilerimiz hazır. Sayın Özhaseki ile görüşmemizde de partimizin görüşlerini yazılı olarak sunacağız. Sonuç olarak biz, yeni bir yasa çıkarılacaksa, belediyelerin önünü açmak adına önerilerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Bizim düşüncemiz, artık yap-boz yasalarla vakit geçirmeden belediyelerin sorunlarını kalıcı olarak çözecek, belediyelerin vatandaşa etkin hizmet sunmasının önünü açacak bir yasayı ortaya koymaktır.”

Özhaseki de daha önce bir yaptığı açıklamada, muhalefete “uzlaşma” mesajı vermişti. Özhaseki, “Eğer olursa bir konsensus içerisinde çıkarabiliriz bu konuyu. Bu iş, ideolojik kamplaşmayla yapılacak bir iş değil” demişti.