CHP lideri başkent dışında olacak

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde iki ayrı yoğun kampanya dönemi geçiren Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nı ailesine ayıracak. Kılıçdaroğlu’nu bayramdan sonra ise yoğun bir gündem bekliyor. 16-17-18 Ağustos tarihlerinde partisinin Nevşehir’deki İl Başkanları Toplantısı’na katılacak olan Kılıçdaroğlu’nun sonrasında da yerel seçimler dolayısıyla “teşekkür” ziyaretlerine devam etmesi planlanıyor. CHP liderinin önünde; olağan kurultay süreci ve parti programı yazımı çalışmaları ve Uluslararası Suriye Çalıştayı gibi birçok gündem maddesi bulunuyor.