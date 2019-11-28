CHP normalleşme için çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarına gönderilmesi amacıyla hazırlanan broşürde, dikkat çeken mesajlar verdi. “Krizden Çıkış ve Normalleşme İçin Acil 5 Temel Çağrı” başlığıyla hazırlanan bröşürde Kılıçdaroğlu’nun şu açıklamaları yer aldı: “Türkiye 17 yıldır yönetilmiyor, tek adam idaresinde sürükleniyor. Bugün yaşadığımız kriz sadece bir ekonomik kriz değildir. Bugünkü tablo bir siyasi krizdir. Hukuk devleti ilkelerinden ve demokrasiden vazgeçen tek adam rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin sigortası yok.”

‘Eksenimiz altı ok’

“100 yıl önce her türlü manda ve himayeyi reddedip, tek adam rejimine karşı bağımsızlığı savunan CHP’nin Genel Başkanı olarak; barış, huzur, mutluluk, üretim, kazanç, ve refah için ülkeme karşı sorumluluğum var. Nasıl ki, Milli Kurtuluş Savaşı’nda bu güzel ülkenin onurlu inançlı ve kararlı vatandaşları bağımsızlık ve özgürlük için mücadele ederek bize güzel bir Türkiye emanet ettilerse bizim görevimiz de cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır. Koşulsuz demokrasi için bizim eksenimiz bağımsızlıktır. Kalkınma, büyüme ve özgürlüktür. Cumhuriyettir, devrimciliktir. Bizim eksenimiz altı oktur. Hiç kimse yaşanan sorunlar karşısında asla umutsuzluğa kapılmasın.”

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin güçlü ve saygın olmasını sağlamak, cumhuriyeti eşit koşullarda demokrasiyle taçlandırmak için yönetime beş temel çağrıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

‘Hesabı millete verir’

1 Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı: Çünkü Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder.

2 Adalet için yargı bağımsız olmalı: Çünkü mahkemeler siyasi iktidarın güdümüne girerse o ülkede adalet olmaz.

3 Devleti yönetenler şeffaf olmalı: Çünkü sağlıklı işleyen demokrasilerde milletin parasını harcayanlar her kuruşun hesabını millete verir.

4 Ekonomik krizin faturası üretene, alın teri dökene çıkarılmamalı: Çünkü ekonomik krizin sebebi üreten alın teri döken vatandaş değildir.

5 Döviz üzerinden verilen garantiler Türk Lirası’na çevrilmeli: Çünkü devlete döviz garantili iş yapanlar krizden hiç etkilenmeyen aksine krizi fırsata çevirenlerdir. Faturayı fakir fukaranın ödememesi için dolarla verilen ihaleler ivedilikle TL’ye çevrilmelidir.