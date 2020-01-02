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02.01.2020 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP tezkereye neden hayır diyor? ‘Lejyonerliği kabul etmeyiz’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Libya’ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresine neden karşı olduklarını anlatırken, “Türkiye Libya’ya asker göndermek yerine diplomat göndermelidir. Hükümetin Mehmetçik’i oraya göndermesi, Mehmetçik’e lejyonerlik misyonu biçmektir, bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Tezkere oylamasından 1 Mart 2003’teki gibi bir sürprizin çıkabileceğini belirten Altay, CHP’nin görüşmeleri boykot etmeyi değerlendirdiği iddialarına “Boykot yok, orada olacağız” yanıtını verdi.

CHP tezkereye neden hayır diyor? ‘Lejyonerliği kabul etmeyiz’

Altay, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek Libya tezkeresi ile ilgili tartışmaları Milliyet’e değerlendirdi. CHP’nin dış politikasının, “yurtta barış dünyada barış” ilkesi üzerine kurulu olduğunu dile getiren Altay, şu mesajları verdi: “Yurtta barış, dünyada barış ilkesi, bizim tarihsel misyonumuzdur. Şimdi Suriye’de durum farklıydı. CHP olarak sınırlarımızda bir terör tehdidi olduğu için bu tezkerelerde müsbet oy kullandık. Ancak Libya, deniz aşırı, sınırlarımıza 2 bin kilometre uzaktadır. Burada, iki hükümet var, iki başkent var, iki ordu var, iki lider var. Bunların iktidar savaşı var, yani bir iç savaş var. Dolayısıyla Türkiye, Libya ile tarihsel dostluğunu da dikkate alarak buraya asker göndermek yerine diplomat göndermelidir. Taraflar arasında yumuşama zemini aramalıdır.”

“Hükümet Libya’nın yüzde 14’üne hakim olan bir hükümetin lejyonerliğini yapmamalıdır” diyen Altay “Hükümetin Mehmetçik’i oraya göndermesi, Mehmetçik’e lejyonerlik misyonu biçmektir, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Diğer yandan iktidar, oradaki hükümeti BM’nin tanıdığı tezinin arkasındadır. Bu tam bir tezattır. Suriye’de de BM’nin tanıdığı bir hükümet vardır. Suriye’dekini terörist ilan edip Libya’dakini meşru saymakla aslında İhvan ile dayanışma içinde olduklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Altay, tezkere görüşmeleri için muhalefet partilerine bir çağrı yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, “Genel Başkanımız, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile görüştü. Tezlerimizi anlattı. Dolayısıyla onlar da birer siyasi partidir ve kendi kararlarını alacaklardır” dedi. Altay, tezkere oylamasından nasıl bir sonuç bekledikleri yönündeki soruya da, “1 Mart 2003 tezkeresi gibi sürpriz bir sonuç çıkacağı kanaatini taşıyorum” yanıtını verdi.

‘Boykot olmayacak’

CHP yönetiminin tezkere görüşmelerini “boykot” etmeyi tartıştığı, bunun İYİ Parti ve Saadet Partisi görüşmelerinde de dile getirildiği ancak daha sonra bu seçenekten vazgeçildiği belirtilmişti. Altay bu konuda ise, “Boykot yok, orada olacağız” açıklamasında bulundu.

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