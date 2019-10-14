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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından verilen yemeğe katıldı
14.10.2019 - 21:27 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen akşam yemeğinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından verilen yemeğe katıldı

Expo Cafe'de verilen akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından verilen yemeğe katıldı


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı yemekte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yer aldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından verilen yemeğe katıldı



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