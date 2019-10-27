27.10.2019 - 19:03 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir."
İzmirli Rapunzel rekor kırdı!İzmir’de yaşayan Pelin Özdemir (12), 152 santimetre uzunluğundaki saçıyla görenleri şaşırtıyor. Saçı ve boyu arasında 5 santimetre olan Özdemir, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na 'en uzun saçlı kız' olarak girdi. Saçlarını görenlerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Özdemir, kestirmeyi düşünmediğini belirtti.