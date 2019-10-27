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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası
27.10.2019 - 19:03 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Ayrıntılar birazdan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadinin öldürülmesi dönüm noktası

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