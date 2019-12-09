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09.12.2019 - 16:19 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşref Gani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşref Gani ile görüştü

İki liderin görüşmesi Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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Ceren'in katili Özgür Arduç cinayetten 4 saat önce...Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.
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