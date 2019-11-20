Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 olmazsa başka arayışlara gireriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavrını sürdürmesi halinde Türkiye’nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını, bunu da ABD’yi yetkililere söylediğini belirtti.



Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun işsizlik rakamları ile ilgili eleştirilere de “Çalışabilir yaştaki herkese iş oluşturmak boynumuzun borcudur, ama bal bal denilerek ağız tatlanmıyor. İş iş denilerek de istihdam artmıyor” dedi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



ABD ZİYARETİ: Sorunların kilit noktası haline dönüştürülen S-400 meselesinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vasıtasıyla çözüm yolları aranması konusunda mutabık kaldık. Ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, çözümün bu gerçek ışığında bulunması gerektiğini söyledik. Bu husustaki aşırı ısrarın Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik tecavüz anlamına geleceğinin de altını çizdik. F-35’te Türkiye müşteri değil, ortaktır. Şayet F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye’nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak başka arayışlara girmek zorunda kalacağını söyledik. Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı kararının tarihi gerçeklere aykırı ve haksız olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Nitekim görüşmemizin ardından Ermeni iddialarının Senato gündemine getirilmesiyle ilgili teşebbüsler akamete uğratılmıştır, bloke edilmiştir.



TERÖRİSTLERDEN ARINMADI: Barış Pınarı Harekâtı’nda kontrol altına aldığımız yerleşim yeri sayısı 600’ü aşarken, etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı bin 200’e yaklaştı. Hem ABD’nin hem de Rusya’nın vardığımız mutabakatlara uygun şekilde, belirlediğimiz bölgeleri teröristlerden tamamen arındıramadığı açıkça ortadadır. Harekât alanı sınırları dışından güvenlik güçlerimize ve Suriye Milli Ordusu mensuplarına yönelik neredeyse her gün saldırı düzenleniyor. Bunun yanında kontrolümüz altındaki bölgelerde yaşayan sivillere yönelik bombalı eylemler gerçekleştiriliyor. Saldırıların tamamının müsebbibi PKK-YPG terör örgütüdür.

VİDEODAN ETKİLENDİLER: Mazlum Kobani diyorlar. Ne Mazlum Kobani’si ya? Böyle birisi yok. Bu Ferhat Abdi. Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan katildir, terör örgütünün başıdır. ABD’de Sayın Trump’a, senatörlere video kaydından da bunları anlattık. Onları ciddi manada etkiledi. ABD’de muhatap alınan PKK/YPG’nin yönetici kadrosundaki kimi isimlerin gerisindeki kanlı geçmişi, belgeleriyle ABD Başkanı’na ve senatörlerine gösterdik. Ortaya koyduğumuz tablonun, muhataplarımız nezdinde karşılık bulduğunu müşahede ettik. Ancak ABD’nin terör örgütüyle Suriye’de girdiği angajmanın bir anda bitmeyeceğinin de ne yazık ki farkındayız.



DEĞERLİ BİLGİLER: ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen Bağdadi’nin eşi, kız kardeşi ve aile fertlerinden oluşan çok sayıda kişi yakalanmıştır; şu anda bunlar elimizde. Bu kişilerden çok değerli istihbari bilgiler elde edildi. Buna karşılık PKK/YPG, Suriye’deki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan binlerce kişiyi serbest bıraktı.



YİĞİTTİR, MÜCAHİTTİR: Mehmet’imiz, Suriye Milli Ordusu omuz omuza bütün oyunları, ölümü korkutarak bozdular. Tabii ki Mehmet’imizin şehitleri oldu, 150 civarında Suriye Milli Ordusu’ndan şehitlerimiz oldu. Ama ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusu’nu terör örgütü olarak tanımlıyor. Suriye Milli Ordusu Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren yiğitlerdir, mücahitlerdir. Ama CHP, teröristlere terörist diyemiyor. Ortaklar, beraber yürüyorlar ya. Benim milletim teröre omuz verenlere gereken dersi 2023’te de 2024’te de verecek.



‘İş iş denilerek istihdam artmıyor’

İstihdam artıyor diyoruz, bu kişi (Kılıçdaroğlu) rahatsız oluyor. Bir şahıs, insanların iş bulmasından, çalışmasından, evine ekmek götürmesinden niye rahatsız olur, anlamak mümkün değil. Çalışabilir yaştaki herkese iş oluşturmak boynumuzun borcudur ama bal bal denilerek ağız tatlanmıyor. İş iş denilerek de istihdam artmıyor. İstihdamı artırmanın yolu ülkeyi büyütmekten geçiyor. AK Parti döneminde istihdam yaklaşık 9 milyon kişi artmasına rağmen işsizlik oranımız hâlâ yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. Bunun sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir. Mesele, iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır.



BİN LİRANIN ALTINDA YOK: CHP Genel Başkanı’nın bir başka yalanı ülkemizde hâlâ bin liranın altında emekli maaşı alan 847 bin kişinin bulunduğudur. Buradan tıpkı bir anasınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum: Türkiye’de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde bırakınız bin lirayı, 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. Bunun böyle olmadığını kendisi de biliyor. Güya şark kurnazlığı yaparak, hak sahipleri arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını, her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor. Hakikatleri anlatmak yerine eğerek, bükerek, çarpıtarak hatta çoğu defa yalan ve iftiradan kaçınmayarak, gözünün içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyorlar.



‘Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyorlar’



Dışarıdan gelen her türlü saldırıya karşı biz ülkemizin hakkını savunuruz. Üzüntü verici olan, içimizdeki bazı kesimlerin de Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olmasıdır. CHP Genel Başkanı’nın yalancılığı, yanlışlığı, eksikliği, çarpıklığı, defalarca ortaya konan hususları tekrar tekrar gündeme getirmesi artık siyasetle izah edilemeyecek bir garabet halini almıştır. Bu kişinin diline doladığı konulardan biri Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’dır. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC’ye devredildiği, yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha verimli çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Bu süreçte 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla buranın çok daha işlevsel hale gelebileceği, bu anlaşmanın kayıtlarında vardır. Tabii CHP Genel Başkanı hâlâ fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yoktur ama yalancının mumu da yatsıya kadar yanar. Dün MYK toplantımızda arkadaşlarıma talimat verdim: Bu konuyu Sayın Genel Başkan’a tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak; görüntüsüz anlamayabilir.