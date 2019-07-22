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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... O kararlar Resmi Gazete'de
22.07.2019 - 08:44| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... O kararlar Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... O kararlar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bakanlığın 7. Bölge Müdürü Etem Boz, Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç ile Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı. Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin, Mehmet Zeki Temur ve Zekeriya Mete de görevden alınan diğer isimler oldu.

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