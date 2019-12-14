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14.12.2019 - 00:09 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'teki Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine başarı diledi

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında "Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve muhabbetlerini ileten Kardemir Kız AİHL öğrencilerimize Cumhurbaşkanımızın seslenişi" başlığıyla görüntülü bir mesaj paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi:

"Sevgili kızlar, Karabük Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarla dolu bir geleceğini inşa edeceğinize inanıyorum. Sizleri İstanbul'dan şu anda en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun.

Kızım Sümeyye'nin sizi ziyaretiyle bana vermiş olduğu bu haber üzerine sizleri arıyorum. Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti ve inanıyorum ki nasıl başarılı olduysa sizler de aynı başarıyı yakalayacak ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte de geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yerinizi başarılı şekilde alacaksınız. Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "İnşallah" diyerek destekleyen Emine Erdoğan da "Hepiniz bizim kızımızsınız. Sizi çok seviyoruz." dedi.

 

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