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25.11.2019 - 09:41 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında bu ülkeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
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Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer  ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine  ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Sanayi ve  Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı  Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.

 

 

25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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