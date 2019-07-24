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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü
24.07.2019 - 21:40| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü

Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mahathir'in temasları yarın başlayacak.

Resmi ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

 

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